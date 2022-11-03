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"Обнюхали каждый уголок". Караулов сообщил, что в его доме российские силовики провели обыск

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Караулов рассказал, что во время обыска его дома не работали телефоны
Караулов рассказал, что во время обыска его дома не работали телефоны
Фото: theins.ru

Утром 3 ноября российский пропагандист и телеведущий Андрей Караулов сообщил в Telegrаm, что в его доме по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова провели обыск.

"В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья "клевета". [...] Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "клевета" – не понимаю", – написал Караулов.

Он отметил, что все телефоны в его доме, включая тещин, не работают.

Происходящее Караулов связал с телеведущей Ксенией Собчак, которая 26 октября покинула РФ и находится в Литве.

Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm
Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm

В полдень Караулов сообщил о завершении обыска.

"Участвовали: две овчарки и два кинолога (овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома). [...] Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", – рассказал телеведущий.

Он сообщил, что в уголовном деле он проходит как свидетель, и иронично отметил, что, "оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск".

Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm
Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm

Контекст:

Российское издание The Insider объясняет, что Чемезов является "потерпевшим" в деле о вымогательстве, по которому суд арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского.

"По версии следствия, обвиняемые вымогали у него 11 млн руб. (около 6,5 млн грн. – "ГОРДОН") за непубликацию негативных постов в Telegram-канале "Тушите свет" (не обновлялся с 24 октября). На суде выяснилось, что Чемезов лично написал заявление. После того как Суханов был задержан, Собчак уехала из России. 26 октября в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск", – отметили журналисты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Ксения Собчак, наркотики, обыск, клевета, Андрей Караулов, экстремизм, кинологи, вымогательство, телеведущий, силовики
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