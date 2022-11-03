"Обнюхали каждый уголок". Караулов сообщил, что в его доме российские силовики провели обыск

"В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья "клевета". [...] Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "клевета" – не понимаю", – написал Караулов.
Он отметил, что все телефоны в его доме, включая тещин, не работают.
Происходящее Караулов связал с телеведущей Ксенией Собчак, которая 26 октября покинула РФ и находится в Литве.
В полдень Караулов сообщил о завершении обыска.
"Участвовали: две овчарки и два кинолога (овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома). [...] Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", – рассказал телеведущий.
Он сообщил, что в уголовном деле он проходит как свидетель, и иронично отметил, что, "оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск".
Российское издание The Insider объясняет, что Чемезов является "потерпевшим" в деле о вымогательстве, по которому суд арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского.
"По версии следствия, обвиняемые вымогали у него 11 млн руб. (около 6,5 млн грн. – "ГОРДОН") за непубликацию негативных постов в Telegram-канале "Тушите свет" (не обновлялся с 24 октября). На суде выяснилось, что Чемезов лично написал заявление. После того как Суханов был задержан, Собчак уехала из России. 26 октября в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск", – отметили журналисты.