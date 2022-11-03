"Обнюхали каждый уголок". Караулов сообщил, что в его доме российские силовики провели обыск

Караулов рассказал, что во время обыска его дома не работали телефоны Фото: theins.ru

"В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья "клевета". [...] Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "клевета" – не понимаю", – написал Караулов.

Он отметил, что все телефоны в его доме, включая тещин, не работают.

Происходящее Караулов связал с телеведущей Ксенией Собчак, которая 26 октября покинула РФ и находится в Литве.

Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm

В полдень Караулов сообщил о завершении обыска.

"Участвовали: две овчарки и два кинолога (овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома). [...] Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", – рассказал телеведущий.

Он сообщил, что в уголовном деле он проходит как свидетель, и иронично отметил, что, "оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск".

Скриншот: Андрей Караулов. Правда / Telegrаm