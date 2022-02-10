"Вот она, новая элита". Караулов назвал преемника Путина

Среди новой российской "элиты" будут сыновья министра обороны РФ, гендиректора "Роскосмоса" и других приближенных к Путину людей, считает Андрей Караулов Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

"[Директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин, [генерал армии РФ Александр] Бортников и [министр обороны России Сергей] Шойгу – это не новая элита России. Путин уже определил новую элиту. Он неслучайно встречается с сыном [директора Российского института стратегических исследований Михаила] Фрадкова, ныне выдающимся банкиром [Петром Фрадковым]. Или Сергей Сергеевич Иванов, более известный как сын [экс-министра обороны РФ] Сергея Борисовича. Он возглавляет [алмазодобывающую компанию] "Алроса", — отметил журналист.

Он также назвал еще нескольких людей, которые в будущем могут стать "новой элитой" России.

"Или вот сейчас у [губернатора Санкт-Петербурга Александра] Беглова двое людей от сосулек погибают сегодня. Сосульки падают на голову постоянно, Беглов город убрать не может. Есть детка, кандидат на пост губернатора. Чья детка? Либо сын [актера Михаила] Боярского, которого Путин знает 20 или 30 лет, либо сын [историка Михаила] Пиотровского. По-моему, он уже вице-премьер. Есть еще сын [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, сын [гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина... Вот она, новая элита, новая каста", — рассказал Караулов.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube