"Вот она, новая элита". Караулов назвал преемника Путина

"[Директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин, [генерал армии РФ Александр] Бортников и [министр обороны России Сергей] Шойгу – это не новая элита России. Путин уже определил новую элиту. Он неслучайно встречается с сыном [директора Российского института стратегических исследований Михаила] Фрадкова, ныне выдающимся банкиром [Петром Фрадковым]. Или Сергей Сергеевич Иванов, более известный как сын [экс-министра обороны РФ] Сергея Борисовича. Он возглавляет [алмазодобывающую компанию] "Алроса", — отметил журналист.
Он также назвал еще нескольких людей, которые в будущем могут стать "новой элитой" России.
"Или вот сейчас у [губернатора Санкт-Петербурга Александра] Беглова двое людей от сосулек погибают сегодня. Сосульки падают на голову постоянно, Беглов город убрать не может. Есть детка, кандидат на пост губернатора. Чья детка? Либо сын [актера Михаила] Боярского, которого Путин знает 20 или 30 лет, либо сын [историка Михаила] Пиотровского. По-моему, он уже вице-премьер. Есть еще сын [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, сын [гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина... Вот она, новая элита, новая каста", — рассказал Караулов.
7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008 по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.
10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.
5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.
6 февраля 2022 года председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" генерал-полковник Леонид Ивашов выступил с обращением к президенту РФ. Он призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку.