Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ

Отмечается, что Собчак пешком пересекла латвийско-российскую границу в пункте пропуска "Бурачки" (Псковская область) в сопровождении мужа, российского режиссера Константина Богомолова.

Собчак пока не комментировала свое возвращение.

Контекст:

26 октября Собчак срочно покинула РФ. Она находилась в Литве. Российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

Богомолов 30 октября был замечен в Москве. Где находится ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается.

После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля. Наличие у нее гражданства Израиля подтвердила мать журналистки, российский сенатор Людмила Нарусова. Ранее журналистка опровергала эту информацию.

Собчак замалчивает нападение РФ на Украину.