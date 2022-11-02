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02 ноября, 2022
 
Новости

Мать Собчак подтвердила, что у нее гражданство Израиля

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Нарусова заверила, что ее дочь скоро вернется в Россию
Нарусова заверила, что ее дочь скоро вернется в Россию
Фото: Council.gov.ru

Российский сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что у ее дочери журналистки Ксении Собчак есть гражданство Израиля. Об этом 2 ноября она рассказала агентству "РИА Новости".

Представители агентства спросили у Нарусовой, не фейк ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля.

"Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство", – цитирует Нарусову "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт "РИА Новости". 

Также Нарусова ответила, что Ксения Собчак планирует вернуться в Россию и это будет "очень скоро", пишет агентство.

Контекст:

26 октября Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве. Российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы"

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

Покинул ли Россию вместе с Собчак ее муж, на тот момент не сообщалось, но в сентябре Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, по-прежнему не сообщается. 

После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля

Собчак и Богомолов замалчивают нападение РФ на Украину.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Израиль, Людмила Нарусова, гражданство, война России против Украины
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