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01 ноября, 2022
 
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Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов

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Богомолов отказался комментировать бегство жены из РФ
Богомолов отказался комментировать бегство жены из РФ
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Муж сбежавшей в ночь на 26 октября из РФ российской журналистки Ксении Собчак, российский режиссер Константин Богомолов 30 октября появился в одном из московских кинотеатров. Он посетил премьеру фильма "Петрополис" российского режиссера Валерия Фокина, который поддержал войну РФ против Украины.

Об этом 31 октября сообщил российский пропагандистский ресурс NEWS.ru, опубликовав фото Богомолова вместе с Фокиным. 

В публикации отмечено, что Богомолов не стал комментировать побег Собчак, "сосредоточив внимание на Фокине".

Контекст:

26 октября Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве. Российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы"

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

Покинул ли Россию вместе с Собчак ее муж на тот момент не сообщалось, но в сентябре Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, по-прежнему не сообщается. 

После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля

Собчак и Богомолов замалчивают нападение РФ на Украину.

Российский режиссер Фокин, в компании которого появился Богомолов, в марте в комментарии российскому пропагандистскому сайту "ПолитРоссия" заявил, что "полностью поддерживает" решение президента РФ Владимира Путина о нападении на Украину, а в начале октября в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что российским актерам необходимо давать отсрочку от мобилизации.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Константин Богомолов
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