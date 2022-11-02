  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались

"Эта история немножко шире, чем про Собчак, – заявил он. – Почему-то у деятелей культуры, массмедиа [России] долгое время считалось хорошим тоном очень плотно целоваться со всякими чиновниками прямо в десна. А некоторые даже ниже опускались без всякой надобности. Почему? Я не понимал никогда".
Качанов подчеркнул, что Собчак является ярким примером этого.
"А по поводу [того], ручной ли она оппозиционер, – думаю, решили Ксюшу прикрыть, но это мое личное мнение, я особо этот вопрос не разбирал", – подытожил он.
26 октября Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве. Российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".
Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.
Муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов 30 октября был замечен в Москве. Где сейчас находится ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, по-прежнему не сообщается.
После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля.
Собчак замалчивает нападение РФ на Украину.