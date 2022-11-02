  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались

"Эта история немножко шире, чем про Собчак, – заявил он. – Почему-то у деятелей культуры, массмедиа [России] долгое время считалось хорошим тоном очень плотно целоваться со всякими чиновниками прямо в десна. А некоторые даже ниже опускались без всякой надобности. Почему? Я не понимал никогда".

Качанов подчеркнул, что Собчак является ярким примером этого.

"А по поводу [того], ручной ли она оппозиционер, – думаю, решили Ксюшу прикрыть, но это мое личное мнение, я особо этот вопрос не разбирал", – подытожил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube