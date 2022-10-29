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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин – проворовавшийся администратор сортира, испанский стыд, актеры-идиоты. Интервью Бацман с режиссером Качановым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским режиссером Романом Качановым, который с мая 2022 года проживает в Латвии.

В интервью Качанов говорил о:

  • испанском стыде от нахождения в России и коллегах, которые не уезжают;
  • российской элите и россиянах, за которых "не только стыдно, но и страшно";
  • побеге Ксении Собчак;
  • молчании деятелей культуры;
  • слепой вере россиян телевизору и вероятности бунта в России;
  • поведении российских солдат, их морали и героизме, который "обесценился унитазами, стиральными машинами и зверствами";
  • идеологии президента РФ Владимира Путина и его увлечении попами;
  • ядерных угрозах российских властей;
  • победе Украины.

Качанов родился в 1967 году в Москве. В 1982–1984 годах, учась в вечерней школе, посещал курсы режиссуры на Высших курсах кинорежиссеров. Окончил сценарный факультет ВГИК.

В юности был помощником писателя Кира Булычева. Сам писал рассказы и пьесы преимущественно под псевдонимом Р. Губин.

В 1991 году снял первый фильм – "Не спрашивай меня ни о чем". Среди самых известных работ режиссера – фильмы "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001).

Отец Качанова – известный советский режиссер-мультипликатор Роман Качанов – старший.

Качанов осудил войну России против Украины. Сейчас он живет в Латвии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Москва, культура, режиссер, Алеся Бацман, трансляция, война России против Украины, интервью, власть, Роман Качанов
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