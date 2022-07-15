Российский режиссер Качанов: Во время шабаша на "Лужниках" было ощущение, что он провалится, откроется дырка и оттуда полезут черти

Качанов был в России до начала мая – он заканчивал работу над фильмом "Марш утренней зари". Режиссер вспомнил, какой была атмосфера в Москве в марте, когда готовился концерт на стадионе "Лужники" с участием президента РФ Владимира Путина. Концерт был приурочен к годовщине оккупации Россией Крыма, но на нем много говорили о полномасштабной войне, которую РФ развязала против Украины в феврале.
"Был момент, когда собирали массовку на какой-то шабаш на "Лужниках". И вот у меня было полное ощущение, что – это учитывая, что я не совсем религиозный человек – воздух стал таким густым, немножко как в крематории. Вот как в крематории, когда ты прощаешься с кем-то из людей, – а так во всем городе. И было ощущение, что просто в какой-то момент "Лужники" могут провалиться, там просто откроется дырка и оттуда полезут черти", – рассказал Качанов.
Он сказал, что не захотел оставаться в Москве, решил на время съездить в Санкт-Петербург и купил билет на поезд. В вагоне, по словам Качанова, он наблюдал за пассажирами. О войне громко говорила только одна группа – "компания каких-то мерзких стариков".
"Я ничего против стариков не имею, я сам уже приближаюсь к этому возрасту. Но там были мерзкие такие старики. В принципе, в таких сидячих поездах не принято громко говорить даже по телефону. Но они очень громко разговаривали. Говорили, как же их жизнь [после войны] наладится. Вот они не могли работать – мешали им, наверное, украинцы, империалисты, рыжие, стриженные... Неважно. А вот сейчас-то они наконец раскроются! Понимаешь? Поправляя памперсы, они говорили, что "вот, их время настало". Громко, вслух. И весь вагон это вынужден был слушать, – вспомнил Качанов. – Если посмотреть по вагону, то там из 200 человек было четыре громко разговаривающих [про войну] старых пня. Наверное, еще какие-то молчали про себя... Но чтобы у кого-то их разговоры вызвали какую-то реакцию, кроме отвращения, я не видел".
Он объяснил, что решил рассказать эту историю, чтобы показать пропорцию тех, кто поддерживает войну, и тех, не поддерживает.
"Сейчас существует какое-то такое странное мнение, что там, в России, все в едином порыве поддерживают войну. Там, конечно, много оттенков серого", – сказал Качанов.
Режиссер, известный по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус", осудил войну РФ против Украины, назвал ее "адищем" и сказал, что он на стороне "страдающего и защищающегося народа Украины". Сейчас Качанов живет в Латвии.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 142-й день.
С учетом территории, захваченной российскими оккупантами после 2014 года, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян. В конце июня, как выяснила "Медуза", по заказу администрации президента России был проведен новый закрытый опрос населения РФ об отношении к войне против Украины. Он показал, что войну поддерживает 57% россиян, 30% респондентов сказали, что ее надо остановить, остальные затруднились с ответом.