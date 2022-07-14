  Российский режиссер Качанов: Мы со Шнуровым поругались. Я сильно его материл

"Сережа Шнуров – он такой, конечно, немножечко вещь в себе. Но он так тоже отлично исполнил у меня роль мафиозного такого товарища. (...) Мы с тобой обсуждаем этих ребят как человеков. Одно дело, что они представляют из себя на сцене, другое – какие они люди", – отметил он.

Качанов отметил, что Шнуров в первую очередь музыкант. По словам Качанова, главными достопримечательностями Санкт-Петербурга был он и Шнуров.

Как отметил режиссер, Шнуров думал о том, что уже сделал.

"Говорил: Рома, я уже долларовый миллионер. (...) И у меня уже есть приглашение в царство небесное. Это саундтрек из "Бумера". У тебя, между прочим, тоже есть. Это твой "Суслик" (речь идет о фильме "ДМБ", в котором Качанов является сценаристом, режиссером и исполнителем одной из ролей. – "ГОРДОН"). Мы уже приглашены", – рассказал Качанов.

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Видео: ISK LiK / YouTube

Как отметил режиссер, они со Шнуровым сейчас не общаются.

"А потом мы с ним поругались, причем сильно. Я сильно очень его материл. Это было уже на озвучании. Он по-рокерски решил что-то хамануть. Я ответил. Так что разошлись наши дорожки", – сказал режиссер.

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