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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Собчак, Потанин и Абрамович могут попасть под санкции ЕС и США – Гончаренко

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Украина требует наложить санкции на ряд российских деятелей, включая Собчак (на фото)
Украина требует наложить санкции на ряд российских деятелей, включая Собчак (на фото)
Фото: EPA

Украина направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на ряд российских политических деятелей и олигархов. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности", член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко 12 декабря в Telegram.

Письмо подписали члены конгресса США сопредседателя Хельсинкской комиссии Конгресса Стивен Коэн и Джо Уилсон, член парламента Эстонии, глава делегации в ПАСЕ - Эрик Кросс, член Европейского Парламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муляр.

"Наша международная инициатива по санкциям, образовавшаяся еще осенью, продолжает работать по введению санкций против топ-деятелей путинского режима", – написал Гончаренко.

В письме призывают ввести санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, владельца большого конгломерата “Интеррос” и крупнейшего бенефициара “Норильского никеля” Владимира Потанина, бизнесмена и экс-депутата госдумы РФ Магомеда Гаджиева, журналистки Ксении Собчак, композитора  Игоря Крутого, гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и экс-нардепа от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Вадима Рабиновича.

"Это близкие к путинскому режиму люди, которые продолжают ездить в ЕС и США и вести бизнес. Мы по каждому из этого списка фамилий представляли отдельную развернутую информацию. По каждому ведется отдельная работа. Но публикуем общий перечень фигурантов, которые могут попасть под санкции", – отметил Гончаренко.

Контекст:

ЕС готовит к внедрению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Теги: Россия, Ксения Собчак, санкции, Вадим Рабинович, Алексей Гончаренко, российская агрессия, Игорь Крутой, война России против Украины, Владимир Потанин, Роман Абрамович
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