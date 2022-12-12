Собчак, Потанин и Абрамович могут попасть под санкции ЕС и США – Гончаренко

Письмо подписали члены конгресса США сопредседателя Хельсинкской комиссии Конгресса Стивен Коэн и Джо Уилсон, член парламента Эстонии, глава делегации в ПАСЕ - Эрик Кросс, член Европейского Парламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муляр.

"Наша международная инициатива по санкциям, образовавшаяся еще осенью, продолжает работать по введению санкций против топ-деятелей путинского режима", – написал Гончаренко.

В письме призывают ввести санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, владельца большого конгломерата “Интеррос” и крупнейшего бенефициара “Норильского никеля” Владимира Потанина, бизнесмена и экс-депутата госдумы РФ Магомеда Гаджиева, журналистки Ксении Собчак, композитора Игоря Крутого, гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и экс-нардепа от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Вадима Рабиновича.

"Это близкие к путинскому режиму люди, которые продолжают ездить в ЕС и США и вести бизнес. Мы по каждому из этого списка фамилий представляли отдельную развернутую информацию. По каждому ведется отдельная работа. Но публикуем общий перечень фигурантов, которые могут попасть под санкции", – отметил Гончаренко.