У стран ЕС нет единой позиции по поводу девятого пакета санкций против РФ – Боррель

Боррель не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни Фото: ЕРА

"Этот Совет министров ЕС будет длительным и тяжелым. Мы имеем в повестке дня Иран, у нас в повестке дня санкции против России – девятый пакет. Мы все еще не достигли согласия", – отметил Боррель.

В то же время он не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни.

"Когда я или президент Еврокомиссии делаем объявления о санкциях, мы объявляем только предложения. Я много раз говорил, что решение принимает Совет ЕС. Сейчас 27 министров имеют разные подходы к этому. Наши предложения еще не являются решением, они должны быть обсуждены. Я думал, что этим утром мы сможем дать "зеленый свет", но пока этого не произошло. Вероятно, это произойдет в конце дня или завтра, но все еще есть вопросы, которые должны быть согласованы", – подчеркнул Боррель.

7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России из-за ее вооруженной агрессии в отношении Украины.

По данным Financial Times, против новых антироссийских санкций выступает Венгрия.