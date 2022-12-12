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У стран ЕС нет единой позиции по поводу девятого пакета санкций против РФ – Боррель

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Боррель не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни
Боррель не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни
Фото: ЕРА

У стран Евросоюза нет единой позиции по поводу девятого пакета санкций против РФ. Об этом 12 декабря перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

"Этот Совет министров ЕС будет длительным и тяжелым. Мы имеем в повестке дня Иран, у нас в повестке дня санкции против России – девятый пакет. Мы все еще не достигли согласия", – отметил Боррель.

В то же время он не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни.

"Когда я или президент Еврокомиссии делаем объявления о санкциях, мы объявляем только предложения. Я много раз говорил, что решение принимает Совет ЕС. Сейчас 27 министров имеют разные подходы к этому. Наши предложения еще не являются решением, они должны быть обсуждены. Я думал, что этим утром мы сможем дать "зеленый свет", но пока этого не произошло. Вероятно, это произойдет в конце дня или завтра, но все еще есть вопросы, которые должны быть согласованы", – подчеркнул Боррель.

7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России из-за ее вооруженной агрессии в отношении Украины.

По данным Financial Times, против новых антироссийских санкций выступает Венгрия.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, Совет ЕС, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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