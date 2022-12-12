У стран ЕС нет единой позиции по поводу девятого пакета санкций против РФ – Боррель

"Этот Совет министров ЕС будет длительным и тяжелым. Мы имеем в повестке дня Иран, у нас в повестке дня санкции против России – девятый пакет. Мы все еще не достигли согласия", – отметил Боррель.
В то же время он не исключает, что новые ограничения против страны-агрессора будут согласованы в ближайшие дни.
"Когда я или президент Еврокомиссии делаем объявления о санкциях, мы объявляем только предложения. Я много раз говорил, что решение принимает Совет ЕС. Сейчас 27 министров имеют разные подходы к этому. Наши предложения еще не являются решением, они должны быть обсуждены. Я думал, что этим утром мы сможем дать "зеленый свет", но пока этого не произошло. Вероятно, это произойдет в конце дня или завтра, но все еще есть вопросы, которые должны быть согласованы", – подчеркнул Боррель.
7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России из-за ее вооруженной агрессии в отношении Украины.
По данным Financial Times, против новых антироссийских санкций выступает Венгрия.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.