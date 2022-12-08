"Гринч в Будапеште". Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций ЕС – Financial Times

Как отмечает издание в разделе материала "Гринч в Будапеште", в то время как ЕС спешит успеть к Рождеству и концу года с рядом политических предложений, требующих единодушного одобрения, "одна страна с собственными целями играет в Гринча".
По мнению журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок по финансированию, "не стесняется использовать свое право вето" даже в абсолютно не связанных с этим вопросах.
"На встрече послов стран ЕС, состоявшейся вчера, Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере €18 млрд, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", – говорится в публикации.
"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", – прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС, информированный о ходе встреч.
По данным издания, некоторые дипломаты уже выразили обеспокоенность тем, что Венгрия "возьмет в заложники" все предстоящие решения ЕС, которые требуют единогласия, а не только €18 млрд для Украины и соглашение о корпоративном налоге ОЭСР, которое Будапешт заблокировал в июне.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.