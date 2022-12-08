"Гринч в Будапеште". Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций ЕС – Financial Times

Орбан "не стесняется использовать свое право вето" по любым вопросам, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок, отмечают журналисты Фото: EPA

Как отмечает издание в разделе материала "Гринч в Будапеште", в то время как ЕС спешит успеть к Рождеству и концу года с рядом политических предложений, требующих единодушного одобрения, "одна страна с собственными целями играет в Гринча".

По мнению журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок по финансированию, "не стесняется использовать свое право вето" даже в абсолютно не связанных с этим вопросах.

"На встрече послов стран ЕС, состоявшейся вчера, Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере €18 млрд, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", – говорится в публикации.

"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", – прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС, информированный о ходе встреч.

По данным издания, некоторые дипломаты уже выразили обеспокоенность тем, что Венгрия "возьмет в заложники" все предстоящие решения ЕС, которые требуют единогласия, а не только €18 млрд для Украины и соглашение о корпоративном налоге ОЭСР, которое Будапешт заблокировал в июне.