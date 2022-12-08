ГОРДОН
 
 
МИР

"Гринч в Будапеште". Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций ЕС – Financial Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан "не стесняется использовать свое право вето" по любым вопросам, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок, отмечают журналисты
Орбан "не стесняется использовать свое право вето" по любым вопросам, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок, отмечают журналисты
Фото: EPA

Венгрия на встрече послов стран Евросоюза 7 декабря выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило 8 декабря Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание в разделе материала "Гринч в Будапеште", в то время как ЕС спешит успеть к Рождеству и концу года с рядом политических предложений, требующих единодушного одобрения, "одна страна с собственными целями играет в Гринча".

По мнению журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы добиться от Брюсселя максимума уступок по финансированию, "не стесняется использовать свое право вето" даже в абсолютно не связанных с этим вопросах. 

"На встрече послов стран ЕС, состоявшейся вчера, Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере €18 млрд, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", – говорится в публикации.

"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", – прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС, информированный о ходе встреч.

По данным издания, некоторые дипломаты уже выразили обеспокоенность тем, что Венгрия "возьмет в заложники" все предстоящие решения ЕС, которые требуют единогласия, а не только €18 млрд для Украины и соглашение о корпоративном налоге ОЭСР, которое Будапешт заблокировал в июне.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Financial Times, война России против Украины, Евросоюз, финансирование, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (163743)
2
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (76038)
3
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (75100)
4
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (53761)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (49418)
6
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (49019)
7
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео (33505)
8
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу (30480)
 
 
 
 