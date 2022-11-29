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ПОЛИТИКА

Кулеба: Орбан, используя Украину, ведет собственную игру с ЕС. Но к простым венграм у украинцев никакой неприязни нет

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Кулеба: Нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины
Кулеба: Нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины
Фото: ЕРА

Украинский и венгерский народы останутся в дружеских отношениях, несмотря на политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины. Об этом в опубликованном 28 ноября интервью изданию Politico заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Орбан "ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".

Кулеба также заверил простых венгров, что украинцы не испытывают к ним негатива.

"Что бы вы ни читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями… Но нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины", – подчеркнул министр.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.

"Виктор Орбан – слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится", – отметил Кулеба.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ. 

После этого, 26 ноября, венгерский премьер заявил, что Россия угрожает безопасности Европы, поэтому "нам нужна суверенная Украина".

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

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