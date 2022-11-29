Кулеба: Орбан, используя Украину, ведет собственную игру с ЕС. Но к простым венграм у украинцев никакой неприязни нет

Кулеба: Нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины Фото: ЕРА

По его словам, Орбан "ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".

Кулеба также заверил простых венгров, что украинцы не испытывают к ним негатива.

"Что бы вы ни читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями… Но нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины", – подчеркнул министр.