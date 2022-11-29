Кулеба: Орбан, используя Украину, ведет собственную игру с ЕС. Но к простым венграм у украинцев никакой неприязни нет

По его словам, Орбан "ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".
Кулеба также заверил простых венгров, что украинцы не испытывают к ним негатива.
"Что бы вы ни читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями… Но нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины", – подчеркнул министр.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.
"Виктор Орбан – слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится", – отметил Кулеба.
24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.
После этого, 26 ноября, венгерский премьер заявил, что Россия угрожает безопасности Европы, поэтому "нам нужна суверенная Украина".
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.