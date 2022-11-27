Орбан: Чтобы Россия не угрожала безопасности Европы, нам нужна суверенная Украина

Комментируя войну в Украине, Орбан сказал, что Европа едина в вопросе поставленных целей Фото: ЕРА

Комментируя войну в Украине, Орбан сказал, что Европа едина в вопросе поставленных целей.

"Главное – чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – отметил Орбан в ходе конгресса Международного объединения христианских демократов.

В то же время венгерский премьер добавил, что в Евросоюзе идут дискуссии о санкциях, поскольку мнения европейских стран по этому поводу расходятся.

Также Орбан утверждает, что рост цен на энергоносители из-за войны в Украине и "санкций Брюсселя" против РФ усложняет экономическую ситуацию в странах ЕС.