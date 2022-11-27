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Орбан: Чтобы Россия не угрожала безопасности Европы, нам нужна суверенная Украина

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Комментируя войну в Украине, Орбан сказал, что Европа едина в вопросе поставленных целей
Комментируя войну в Украине, Орбан сказал, что Европа едина в вопросе поставленных целей
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно выступал против передачи Евросоюзом военной помощи Украине и введения санкций в отношении России, заявил, что РФ несет угрозу Европе. Об этом 26 ноября сообщило венгерское издание 24.hu.

Комментируя войну в Украине, Орбан сказал, что Европа едина в вопросе поставленных целей.

"Главное – чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – отметил Орбан в ходе конгресса Международного объединения христианских демократов.

В то же время венгерский премьер добавил, что в Евросоюзе идут дискуссии о санкциях, поскольку мнения европейских стран по этому поводу расходятся.

Также Орбан утверждает, что рост цен на энергоносители из-за войны в Украине и "санкций Брюсселя" против РФ усложняет экономическую ситуацию в странах ЕС.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.

"Виктор Орбан – слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится", – отметил Кулеба.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ. 

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Теги: Россия, Украина, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Европа, война России против Украины, безопасность, Евросоюз
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