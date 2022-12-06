Венгрия отказалась тренировать ВСУ, потому что "хочет двигаться к миру". В МИД Украины ответили, что следует начать с призыва к РФ прекратить войну

"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – написал он.
В комментариях к посту он добавил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал такое заявление Менцера.
"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – отметил он.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").