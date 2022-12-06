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Венгрия отказалась тренировать ВСУ, потому что "хочет двигаться к миру". В МИД Украины ответили, что следует начать с призыва к РФ прекратить войну

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Менцер заявил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня"
Менцер заявил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня"
Фото: Menczer Tamás / Facebook

Государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил в Facebook, что они не будут готовить украинских военных в рамках миссии ЕС.

"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – написал он.

В комментариях к посту он добавил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня".

https://www.facebook.com/menczer.tamas/posts/pfbid0Wnz25CGBtYHttSSYmV5Tn1zWEiRmKoMGUGcbvf1vvzpMk1qDedJ51JWo198W4U3nl

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал такое заявление Менцера.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – отметил он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0RmW5NGsi53KZj6bKtkA4HshwFzD8oPA3mzg1KFjcN9yUg2i1521agaQKVnQUVFTCl

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Венгрия, военные, миссия, ВСУ, Европа, война России против Украины, учения, военнослужащий, Олег Николенко, ЕС
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