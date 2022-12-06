Венгрия отказалась тренировать ВСУ, потому что "хочет двигаться к миру". В МИД Украины ответили, что следует начать с призыва к РФ прекратить войну

Менцер заявил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня" Фото: Menczer Tamás / Facebook

"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – написал он.

В комментариях к посту он добавил, что Венгрия "говорит на языке мира, хочет прекращения огня".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал такое заявление Менцера.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – отметил он.