Вице-президент Еврокомиссии: Мы не можем позволить одному государству отсрочить и сорвать финансовую поддержку Украины

"Государства-члены привержены работать, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе. Украина находится в состоянии войны и отчаянно нуждается в поддержке. Мы не можем позволить одному государству-члену отсрочить и сорвать финансовую поддержку ЕС. Мы это сделаем так или иначе. ЕС должен продемонстрировать единство и солидарность и сдержать обещания, данные Украине", – заявил он.

Как сообщило агентство, брифинг Домбровскиса состоялся после заседания Европейского совета по экономическим и финансовым вопросам, на котором планировали проголосовать за три поправки к экономическому законодательству ЕС. Эти поправки позволили бы предоставить Украине средства. Но в ходе заседания Венгрия заблокировала принятие необходимой законодательной поправки, для которой требовалось единогласное решение.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса.

"Это два варианта – гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов", – сказал он.