Венгрия на встрече министров ЕС блокирует предоставление Украине €18 млрд – журналист

Йозвяк отметил, что Венгрия блокирует предоставление помощи в надежде обеспечить собственное финансирование Фото: depositphotos.com

"Как и ожидалось, на встрече министров финансов ЕС сегодня в Брюсселе не было выделено €18 млрд для финансирования Украины", – написал он.

По данным Йозвяка, Венгрия блокирует предоставление этой помощи в надежде обеспечить собственное финансирование.

"Очень эмоциональные дебаты, в которых все раскритиковали Будапешт, но безрезультатно", – добавил он.

As expected - no green light on the 18 billion eu funds for #Ukraine when EU finance minsters met in Brussels today. #Hungary still blocking in order to secure its own eu funds. Very emotional debate in which Budapest was slammed by everyone but to no avail.#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2022