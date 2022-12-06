Венгрия на встрече министров ЕС блокирует предоставление Украине €18 млрд – журналист

"Как и ожидалось, на встрече министров финансов ЕС сегодня в Брюсселе не было выделено €18 млрд для финансирования Украины", – написал он.
По данным Йозвяка, Венгрия блокирует предоставление этой помощи в надежде обеспечить собственное финансирование.
"Очень эмоциональные дебаты, в которых все раскритиковали Будапешт, но безрезультатно", – добавил он.
As expected - no green light on the 18 billion eu funds for #Ukraine when EU finance minsters met in Brussels today. #Hungary still blocking in order to secure its own eu funds. Very emotional debate in which Budapest was slammed by everyone but to no avail.#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2022
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Теперь пакет макрофинансовой помощи должен быть одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.