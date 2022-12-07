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"Это все фейк. Никаких вето и шантажа". Орбан прокомментировал блокирование Венгрией макрофина ЕС для Украины

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Венгрия хочет "убедить страны ЕС, что общий европейский долг не решение", отметил Орбан
Венгрия хочет "убедить страны ЕС, что общий европейский долг – не решение", отметил Орбан
Фото: EPA

Венгрия хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины, но готова предоставлять Киеву финансовую помощь на двусторонней основе.

Об этом 6 декабря в Twitter заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он утверждает, что вето Венгрии на макрофин для Украины не было.

"Сегодня все новости о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", – написал Орбан.

Он отметил в Twitter, что Венгрия хочет "убедить страны ЕС, что общий европейский долг – не решение".

"Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов вместо огромного общего долга", – резюмировал Орбан в Twitter. 

Контекст:

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

Теперь пакет макрофинансовой помощи должен быть одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокирует предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству – члену ЕС заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".

Теги: Украина, Венгрия, правительство, Виктор Орбан, финансовая помощь, вето, шантаж, фейк, Евросоюз, блокирование, финансирование, премьер-министр, ЕС
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