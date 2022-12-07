"Это все фейк. Никаких вето и шантажа". Орбан прокомментировал блокирование Венгрией макрофина ЕС для Украины

Об этом 6 декабря в Twitter заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он утверждает, что вето Венгрии на макрофин для Украины не было.

"Сегодня все новости о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", – написал Орбан.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022

Он отметил в Twitter, что Венгрия хочет "убедить страны ЕС, что общий европейский долг – не решение".

"Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов вместо огромного общего долга", – резюмировал Орбан в Twitter.

3/3 We envision a different future for Europe. One built on strong member states, instead of huge piles of common debt. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022