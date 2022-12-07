"Это все фейк. Никаких вето и шантажа". Орбан прокомментировал блокирование Венгрией макрофина ЕС для Украины

Об этом 6 декабря в Twitter заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он утверждает, что вето Венгрии на макрофин для Украины не было.
"Сегодня все новости о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", – написал Орбан.
1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022
Он отметил в Twitter, что Венгрия хочет "убедить страны ЕС, что общий европейский долг – не решение".
"Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов вместо огромного общего долга", – резюмировал Орбан в Twitter.
3/3 We envision a different future for Europe. One built on strong member states, instead of huge piles of common debt.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Теперь пакет макрофинансовой помощи должен быть одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокирует предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству – члену ЕС заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".