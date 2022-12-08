В Еврокомиссии анонсировали девятый пакет санкций против РФ

"Россия продолжает нести смерть и разруху в Украину. Она намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, стремясь парализовать страну в начале зимы. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию расплачиваться за ее жестокость. Восемь пакетов санкций, которые мы ввели до сих пор, уже сильно "кусаются". И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", – заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предлагает добавить в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц. Это российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Государственной думы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии и другие. По словам фон дер Ляйен, список охватывает ключевых фигур в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, предлагается ввести санкции против еще трех российских банков, включая полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также Еврокомиссия хочет ввести новые экспортные ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения. Это включает в себя ключевые химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и IT-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности.

Также России могут закрыть доступ к дронам и беспилотным летательным аппаратам. Для этого предлагается запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию.

Для противодействия пропаганде планируется отключить от эфира четыре российских телеканала и все другие платформы распространения.

Кроме того, предлагаются дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

Этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт российской морской нефти, вступивший в силу на этой неделе, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное между странами G7, добавила глава Еврокомиссии.