В девятом пакете санкций ЕС запретит вещание четырех российских телеканалов – Financial Times

Как считают в Еврокомиссии, эти телеканалы используются для продвижения "московской пропаганды".
Кроме того, комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Если 27 стран – членов ЕС поддержат инициативу, это будет первым случаем, когда Брюссель напрямую "нацелился" на российский металлургический сектор, говорится в статье.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, обширный горнодобывающий сектор России до войны на четверть состоял из иностранных инвестиций.
Также ЕС хочет ввести экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму €2,3 млрд и наложить запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.
Источники Bloomberg сообщали, что ЕС намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов. Также блок рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, отмечало СМИ.
Послы стран Евросоюза обсудят пакет санкций на этой неделе. Документ может быть утвержден на встрече глав МИД ЕС 12 декабря, сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.