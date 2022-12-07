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В девятом пакете санкций ЕС запретит вещание четырех российских телеканалов – Financial Times

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Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть утвержден 12 декабря
Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть утвержден 12 декабря
Фото: depositphotos.com

В новом пакете санкций против России – девятом – Евройпейский союз намерен запретить вещание четырех российских медиа. О этом говорится опубликованной 6 декабря в статье Financial Times со ссылкой на свои источники.

Как считают в Еврокомиссии, эти телеканалы используются для продвижения "московской пропаганды". 

Кроме того, комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Если 27 стран – членов ЕС поддержат инициативу, это будет первым случаем, когда Брюссель напрямую "нацелился" на российский металлургический сектор, говорится в статье. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, обширный горнодобывающий сектор России до войны на четверть состоял из иностранных инвестиций. 

Также ЕС хочет ввести экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму €2,3 млрд и наложить запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Источники Bloomberg сообщали, что ЕС намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов. Также блок рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, отмечало СМИ.

Послы стран Евросоюза обсудят пакет санкций на этой неделе. Документ может быть утвержден на встрече глав МИД ЕС 12 декабря, сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, инвестиции, санкции, Еврокомиссия, пропаганда, Брюссель, экспорт, запрет, металлургия, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, ЕС, медиа
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