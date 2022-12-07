В девятом пакете санкций ЕС запретит вещание четырех российских телеканалов – Financial Times

Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть утвержден 12 декабря Фото: depositphotos.com

Как считают в Еврокомиссии, эти телеканалы используются для продвижения "московской пропаганды".

Кроме того, комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Если 27 стран – членов ЕС поддержат инициативу, это будет первым случаем, когда Брюссель напрямую "нацелился" на российский металлургический сектор, говорится в статье.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, обширный горнодобывающий сектор России до войны на четверть состоял из иностранных инвестиций.

Также ЕС хочет ввести экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму €2,3 млрд и наложить запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Источники Bloomberg сообщали, что ЕС намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов. Также блок рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, отмечало СМИ.

Послы стран Евросоюза обсудят пакет санкций на этой неделе. Документ может быть утвержден на встрече глав МИД ЕС 12 декабря, сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.