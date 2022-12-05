ЕС новым пакетом санкций хочет ударить по российскому сектору беспилотников – СМИ

По словам источников, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций и российские СМИ и финансовый сектор.
Новый пакет также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из источников.
Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предлагаться и обсуждаться на этой неделе, а одобрят его на следующей неделе.
Россия регулярно применяет в Украине БПЛА, том числе и иранского производства – Shahed-136 и Mohajer-6. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.
28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
28 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в последнее время РФ не использует на юге Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136, применяя свои БПЛА "Ланцет".