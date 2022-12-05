ЕС новым пакетом санкций хочет ударить по российскому сектору беспилотников – СМИ

Новый пакет санкций добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список Фото: depositphotos.com

По словам источников, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций и российские СМИ и финансовый сектор.

Новый пакет также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из источников.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предлагаться и обсуждаться на этой неделе, а одобрят его на следующей неделе.