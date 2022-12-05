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ЕС новым пакетом санкций хочет ударить по российскому сектору беспилотников – СМИ

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Новый пакет санкций добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список
Новый пакет санкций добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список
Фото: depositphotos.com

Европейский союз намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов в рамках нового, девятого пакета санкций. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники.

По словам источников, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций и российские СМИ и финансовый сектор.

Новый пакет также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из источников.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предлагаться и обсуждаться на этой неделе, а одобрят его на следующей неделе.

Контекст:

Россия регулярно применяет в Украине БПЛА, том числе и иранского производства – Shahed-136 и Mohajer-6. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

28 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в последнее время РФ не использует на юге Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136, применяя свои БПЛА "Ланцет".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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