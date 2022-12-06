Россия продолжает создавать ракеты, несмотря на западные санкции – британские аналитики

Аналитики считают, что РФ или нашла способы приобретать полупроводники для ракет, или у нее были значительные запасы компонентов до начала войны Фото: EPA

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно отчету, одна из ракет была изготовлена с июля по сентябрь 2022 года, а вторая – с октября по ноябрь, о чем свидетельствует маркировка на корпусах ракет.

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Выводы являются одними из самых последних результатов Conflict Armament Research – независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Незадолго до российской атаки в Киеве по приглашению украинской службы безопасности прибыла небольшая группа ее исследователей.

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было построено с использованием западных полупроводников, отмечает The New York Times.