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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия продолжает создавать ракеты, несмотря на западные санкции – британские аналитики

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Аналитики считают, что РФ или нашла способы приобретать полупроводники для ракет, или у нее были значительные запасы компонентов до начала войны
Аналитики считают, что РФ или нашла способы приобретать полупроводники для ракет, или у нее были значительные запасы компонентов до начала войны
Фото: EPA

Некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были произведены через несколько месяцев после западных санкций. Об этом 5 декабря сообщили британские аналитики из Conflict Armament Research.

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно отчету, одна из ракет была изготовлена с июля по сентябрь 2022 года, а вторая – с октября по ноябрь, о чем свидетельствует маркировка на корпусах ракет.

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Выводы являются одними из самых последних результатов Conflict Armament Research – независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Незадолго до российской атаки в Киеве по приглашению украинской службы безопасности прибыла небольшая группа ее исследователей.

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было построено с использованием западных полупроводников, отмечает The New York Times.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

5 декабря в украинской разведке заявили, что у России осталось небольшое количество высокоточных ракет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, война, вторжение, война России против Украины, The New York Times, ракета
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