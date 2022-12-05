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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ до критического уровня упало количество высокоточных ракет – украинская разведка

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5 декабря силы ПВО сбили более 60 выпущенных по Украине Россией ракет
5 декабря силы ПВО сбили более 60 выпущенных по Украине Россией ракет
Фото: EPA

У России осталось небольшое количество высокорочных ракет. Об этом 5 декабря заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовала в YouTube ТСН.

"Если говорить о запасах ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям они уже упали до критических. Не так много и часто Россия сможет позволить себе такие атаки против украинцев. Но мы прогнозировали, что такая атака возможна", – сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, Россия сможет нанести меньше шести массированных ракетных обстрелов по Украине, если будет использовать по 100 ракет для атаки. Если же будет использовать меньше ракет, то сможет нанести больше ударов.

Представитель разведки добавил, что у оккупантов есть в "достаточном количестве" ракеты меньшего радиуса действия типа С-300. По его словам, ними захватчики могут продолжать обстреливать прифронтовые города, в частности Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы.

Контекст:

5 декабря был восьмой массированный ракетный удар России по Украине. Ракеты попали по энергообъектам в трех областях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность силам противовоздушной обороны (ПВО), энергетикам и всем украинцам. Из более 70 выпущенных ракет силы ПВО сбили более 60, проинформировали в пресс-службе сил воздушной обороны. 

Теги: Украина, вооружение, разведка, ПВО, Андрей Юсов, Минобороны, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины
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