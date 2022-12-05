В РФ до критического уровня упало количество высокоточных ракет – украинская разведка

"Если говорить о запасах ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям они уже упали до критических. Не так много и часто Россия сможет позволить себе такие атаки против украинцев. Но мы прогнозировали, что такая атака возможна", – сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, Россия сможет нанести меньше шести массированных ракетных обстрелов по Украине, если будет использовать по 100 ракет для атаки. Если же будет использовать меньше ракет, то сможет нанести больше ударов.

Представитель разведки добавил, что у оккупантов есть в "достаточном количестве" ракеты меньшего радиуса действия типа С-300. По его словам, ними захватчики могут продолжать обстреливать прифронтовые города, в частности Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы.