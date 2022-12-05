В РФ до критического уровня упало количество высокоточных ракет – украинская разведка

"Если говорить о запасах ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям они уже упали до критических. Не так много и часто Россия сможет позволить себе такие атаки против украинцев. Но мы прогнозировали, что такая атака возможна", – сказал представитель ГУР.
По словам Юсова, Россия сможет нанести меньше шести массированных ракетных обстрелов по Украине, если будет использовать по 100 ракет для атаки. Если же будет использовать меньше ракет, то сможет нанести больше ударов.
Представитель разведки добавил, что у оккупантов есть в "достаточном количестве" ракеты меньшего радиуса действия типа С-300. По его словам, ними захватчики могут продолжать обстреливать прифронтовые города, в частности Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы.
5 декабря был восьмой массированный ракетный удар России по Украине. Ракеты попали по энергообъектам в трех областях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность силам противовоздушной обороны (ПВО), энергетикам и всем украинцам. Из более 70 выпущенных ракет силы ПВО сбили более 60, проинформировали в пресс-службе сил воздушной обороны.