Канада вводит новые санкции против России, Ирана и Мьянмы

Канада ввела санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников РФ за нарушения прав человека Фото: depositphotos.com

Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека. Такие же санкции сегодня ввела Великобритания.

Канада вводит ограничения в отношении 67 физических и девяти юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека во всем мире.

"Достоинство, свобода и справедливость являются столпами внешней политики Канады. Поскольку мир становится свидетелем нарушения прав человека в таких местах, как Россия, Иран и Мьянма, мы должны добиваться перемен, выступая и защищая ценности, которыми мы дорожим. Предстоит еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека", – заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

В частности, в отношении России Канада ввела санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций. Как отметила пресс-служба правительства, они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении российских граждан, протестующих против вторжения России в Украину и антидемократической политики.

Также Канада ввела ограничения против 22 человек из Ирана и против 12 физических и трех юридических лиц из Мьянмы.