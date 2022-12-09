ГОРДОН
 
 
МИР

Канада вводит новые санкции против России, Ирана и Мьянмы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Канада ввела санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников РФ за нарушения прав человека
Канада ввела санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников  РФ за нарушения прав человека
Фото: depositphotos.com

Канада ввела новые санкции в отношении тех, кто причастен к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России, Иране и Мьянме. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Канады.

Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека. Такие же санкции сегодня ввела Великобритания

Канада вводит ограничения в отношении 67 физических и девяти юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека во всем мире. 

"Достоинство, свобода и справедливость являются столпами внешней политики Канады. Поскольку мир становится свидетелем нарушения прав человека в таких местах, как Россия, Иран и Мьянма, мы должны добиваться перемен, выступая и защищая ценности, которыми мы дорожим. Предстоит еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека", – заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

В частности, в отношении России Канада ввела санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций. Как отметила пресс-служба правительства, они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении российских граждан, протестующих против вторжения России в Украину и антидемократической политики. 

Также Канада ввела ограничения против 22 человек из Ирана и против 12 физических и трех юридических лиц из Мьянмы. 

Контекст:

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря, а День прав человека – 10 декабря.

После того, как РФ захватила Крым в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 2100 физических и юридических лиц из России. После полномасштабного российского вторжения Оттава ввела ограничения против еще более чем 1500 физических и юридических лиц.

Теги: Россия, Крым, Украина, Иран, Великобритания, Канада, санкции, права человека, захват, вторжение, Оттава, Мьянма, война России против Украины, ограничения, нарушение, Мелани Жоли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (168949)
2
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56477)
3
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (56233)
4
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (53290)
5
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (44354)
6
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (41352)
7
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (40926)
8
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера" (38474)
 
 
 
 