Евросоюзу следует ввести санкции против всего, что позволяет России производить и запускать ракеты – Кулеба

"Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, включает некоторые важные элементы, на которые давно обращает внимание Украина, в том числе санкции против большего количества российских банков и удаление из эфира большего количества российских пропагандистских каналов", – написал он.

Украинский дипломат сообщил также, что отправил письмо главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю с предложением "ввести жесткие санкции в отношении российского производства ракет и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине".

"Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины", – подчеркнул Кулеба.

Today, I have also sent a letter to @JosepBorrellF proposing to impose stiff sanctions on Russia’s missile production and anything used to launch deadly missiles at Ukraine. Russia must be fully deprived of any ability to strike Ukraine’s critical civilian infrastructure 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 7, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.