Евросоюзу следует ввести санкции против всего, что позволяет России производить и запускать ракеты – Кулеба

"Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, включает некоторые важные элементы, на которые давно обращает внимание Украина, в том числе санкции против большего количества российских банков и удаление из эфира большего количества российских пропагандистских каналов", – написал он.
Украинский дипломат сообщил также, что отправил письмо главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю с предложением "ввести жесткие санкции в отношении российского производства ракет и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине".
"Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины", – подчеркнул Кулеба.
Today, I have also sent a letter to @JosepBorrellF proposing to impose stiff sanctions on Russia’s missile production and anything used to launch deadly missiles at Ukraine. Russia must be fully deprived of any ability to strike Ukraine’s critical civilian infrastructure 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 7, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.