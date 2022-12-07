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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюзу следует ввести санкции против всего, что позволяет России производить и запускать ракеты – Кулеба

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Кулеба (на фото) сообщил, что написал письмо Боррелю
Кулеба (на фото) сообщил, что написал письмо Боррелю
Фото: ЕРА

Анонсированный Европейской комиссией новый пакет антироссийских санкций включает в том числе то, на чем настаивала Украина. Об этом 7 декабря заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, включает некоторые важные элементы, на которые давно обращает внимание Украина, в том числе санкции против большего количества российских банков и удаление из эфира большего количества российских пропагандистских каналов", – написал он.

Украинский дипломат сообщил также, что отправил письмо главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю с предложением "ввести жесткие санкции в отношении российского производства ракет и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине".

"Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины", – подчеркнул Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, война, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ракеты, дипломаты, Евросоюз, инфраструктура, Жозеп Боррель, ЕС
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