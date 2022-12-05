С каждым днем санкций экономическое бремя России становится все тяжелее – Блинкен

Блинкен заявил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются Фото: EPA

"Последствия санкций не только мгновенны, но и возрастают со временем. Мы видим, что Россия не может заменить оружие, которое она использует, в значительной степени из-за введенного нами экспортного контроля. Это означает, что они не могут получить запасные части, они не могут ввозить вещи из-за рубежа", – подчеркнул он.

Блинкен добавил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются.

"Если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики – будь то энергетические технологии, ее базовая телекоммуникационная инфраструктура, ее оборонная и аэрокосмическая промышленность – каждый божий день, который проходит с этими санкциями, бремя России становится все тяжелее и тяжелее", – отметил госсекретарь.