С каждым днем санкций экономическое бремя России становится все тяжелее – Блинкен

"Последствия санкций не только мгновенны, но и возрастают со временем. Мы видим, что Россия не может заменить оружие, которое она использует, в значительной степени из-за введенного нами экспортного контроля. Это означает, что они не могут получить запасные части, они не могут ввозить вещи из-за рубежа", – подчеркнул он.
Блинкен добавил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются.
"Если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики – будь то энергетические технологии, ее базовая телекоммуникационная инфраструктура, ее оборонная и аэрокосмическая промышленность – каждый божий день, который проходит с этими санкциями, бремя России становится все тяжелее и тяжелее", – отметил госсекретарь.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.