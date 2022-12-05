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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С каждым днем санкций экономическое бремя России становится все тяжелее – Блинкен

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Блинкен заявил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются
Блинкен заявил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются
Фото: EPA

Санкции против России уже не позволяют ей эффективно обновить запасы вооружения и с каждым днем все сильнее бьют по ее экономике. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, его текст 4 декабря опубликован на сайте Госдепа.

"Последствия санкций не только мгновенны, но и возрастают со временем. Мы видим, что Россия не может заменить оружие, которое она использует, в значительной степени из-за введенного нами экспортного контроля. Это означает, что они не могут получить запасные части, они не могут ввозить вещи из-за рубежа", – подчеркнул он.

Блинкен добавил, что видит в российской экономике разрушительные последствия санкций, которые только усиливаются.

"Если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики – будь то энергетические технологии, ее базовая телекоммуникационная инфраструктура, ее оборонная и аэрокосмическая промышленность – каждый божий день, который проходит с этими санкциями, бремя России становится все тяжелее и тяжелее", – отметил госсекретарь.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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