В Еврокомиссии анонсировали девятый пакет санкций против РФ

"Россия продолжает нести смерть и разруху на Украину. Она намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, стремясь парализовать страну в начале зимы. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию расплачиваться за ее жестокость. Восемь пакетов санкций, которые мы ввели до сих пор, уже сильно "кусаются". И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", – заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предлагает добавить в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц. Это российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии и другие. По словам фон дер Ляйен, список охватывает ключевых фигур в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, предлагается ввести санкции против трех дополнительных российских банков, включая полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов.

Также Еврокомиссия хочет ввести новые экспортные ограничения и ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения. Это включает в себя ключевые химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности.

Также России могут закрыть доступ к дронам и беспилотным летательным аппаратам. Для этого предлагается запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию.

Для противодействия пропаганде планируется отключить от эфира четыре телеканала и все другие платформы распространения.

Кроме того, предлагаются дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

Этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт российской морской нефти, вступивший в силу на этой неделе, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное между странами G7, добавила глава Еврокомиссии.