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Великобритания ввела санкции за нарушение прав человека. В списке пятеро россиян

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За вторжение России в Украину Великобритания ввела санкции против 1200 человек и более 120 организаций
За вторжение России в Украину Великобритания ввела санкции против 1200 человек и более 120 организаций
Фото: depositphotos.com

Правительство Великобритании 9 декабря ввело санкции против 30 человек за коррупцию, нарушение прав человека и совершение преступлений сексуального характера во время конфликтов во всем мире. О этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека, говорится в сообщении.

"Наш долг – продвигать свободное и открытое общество во всем мире. Сегодня наши санкции идут еще дальше, чтобы разоблачить тех, кто стоит за гнусными нарушениями наших самых фундаментальных прав. Мы стремимся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги, чтобы обеспечить будущее свободы над страхом", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционный список попали сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и бывший старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Артур Шамбазов. Они в 2015 году пытали украинца Александра Костенко, отметила пресс-служба правительства. Также под ограничения попали майор юстиции Российской Федерации Валентин Опарин и глава прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко. Кроме того, в санкционный список внесли командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала вторжение в Украину, Руслана Иббатулина.

Контекст:

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря, а День прав человека – 10 декабря.

После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году ряд стран, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году санкции расширили, после незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины санкции расширили снова.

В частности, в феврале они ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда российских бизнесменов, близких к Кремлю.

2 ноября МИД Великобритании в очередной раз расширил санкционный список, добавив туда бизнесменов Александра Абрамова, Александра Фролова, Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Также министерство обновляло санкционный список 11-го и 14 ноября.

В целом в ответ на войну России против Украины Лондон ввел санкции против 1200 человек и более 120 организаций.

Теги: Россия, Великобритания, коррупция, санкции, преступление, конфликт, безопасность, нарушение, россияне
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