Великобритания ввела санкции за нарушение прав человека. В списке пятеро россиян

За вторжение России в Украину Великобритания ввела санкции против 1200 человек и более 120 организаций Фото: depositphotos.com

Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека, говорится в сообщении.

"Наш долг – продвигать свободное и открытое общество во всем мире. Сегодня наши санкции идут еще дальше, чтобы разоблачить тех, кто стоит за гнусными нарушениями наших самых фундаментальных прав. Мы стремимся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги, чтобы обеспечить будущее свободы над страхом", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционный список попали сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и бывший старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Артур Шамбазов. Они в 2015 году пытали украинца Александра Костенко, отметила пресс-служба правительства. Также под ограничения попали майор юстиции Российской Федерации Валентин Опарин и глава прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко. Кроме того, в санкционный список внесли командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала вторжение в Украину, Руслана Иббатулина.