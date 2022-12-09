Великобритания ввела санкции за нарушение прав человека. В списке пятеро россиян

Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека, говорится в сообщении.
"Наш долг – продвигать свободное и открытое общество во всем мире. Сегодня наши санкции идут еще дальше, чтобы разоблачить тех, кто стоит за гнусными нарушениями наших самых фундаментальных прав. Мы стремимся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги, чтобы обеспечить будущее свободы над страхом", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
В частности, в санкционный список попали сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и бывший старший оперуполномоченный Службы безопасности Украины Артур Шамбазов. Они в 2015 году пытали украинца Александра Костенко, отметила пресс-служба правительства. Также под ограничения попали майор юстиции Российской Федерации Валентин Опарин и глава прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко. Кроме того, в санкционный список внесли командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала вторжение в Украину, Руслана Иббатулина.
Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря, а День прав человека – 10 декабря.
После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году ряд стран, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году санкции расширили, после незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины санкции расширили снова.
В частности, в феврале они ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда российских бизнесменов, близких к Кремлю.
2 ноября МИД Великобритании в очередной раз расширил санкционный список, добавив туда бизнесменов Александра Абрамова, Александра Фролова, Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Также министерство обновляло санкционный список 11-го и 14 ноября.
В целом в ответ на войну России против Украины Лондон ввел санкции против 1200 человек и более 120 организаций.