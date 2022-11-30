Великобритания расширила санкционный список против России

"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой сокрушить доблестных украинцев, защищающих свою территорию. Это не удалось. Сегодня мы наложили санкции на лица, которые ввели в действие этот призыв, отправив тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне [президента РФ Владимира] Путина", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
В санкционный список попал вице-премьер РФ Денис Мантуров, курирующий российской промышленностью оружия и отвечающий за оснащение мобилизованных войск, говорится в сообщении.
Также под санкции попали десять губернаторов и глав регионов, в частности, главы Дагестана, Ингушетии и Калмыкии – "одних из беднейших этнических республик России", отметили на сайте МИД.
В санкционном списке теперь и директор Федеральной службы исполнения наказов России Аркадий Гостев и руководитель управления такой службы в Ростовской области Дмитрий Безруких. Как отметили в министерстве иностранных дел Великобритании, Безруких и Гостев тесно сотрудничали с Евгением Пригожиным, союзником Путина и главой ЧПК "Вагнер".
За организацию фиктивных референдумов в четырех временно оккупированных областях Украины под ограничения Великобритании также попали председатель Центризбиркома Элла Памфилова и глава областной избирательной комиссии в Ростове Андрей Буров.
После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году ряд стран, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году санкции расширили, после незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины санкции расширили снова.
В частности, в феврале они ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда российских бизнесменов, близких к Кремлю.
2 ноября МИД Великобритании в очередной раз расширил санкционный список, добавив туда бизнесменов Александра Абрамова, Александра Фролова, Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Также министерство обновляло санкционный список 11 и 14 ноября.
В целом в ответ на войну России против Украины Лондон ввел санкции против 1200 человек и более 120 организаций.