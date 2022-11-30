Великобритания расширила санкционный список против России

С 24 февраля Великобритания ввела санкции против 1200 физических и 120 юридических лиц РФ Фото: depositphotos.com

"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой сокрушить доблестных украинцев, защищающих свою территорию. Это не удалось. Сегодня мы наложили санкции на лица, которые ввели в действие этот призыв, отправив тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне [президента РФ Владимира] Путина", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В санкционный список попал вице-премьер РФ Денис Мантуров, курирующий российской промышленностью оружия и отвечающий за оснащение мобилизованных войск, говорится в сообщении.

Также под санкции попали десять губернаторов и глав регионов, в частности, главы Дагестана, Ингушетии и Калмыкии – "одних из беднейших этнических республик России", отметили на сайте МИД.

В санкционном списке теперь и директор Федеральной службы исполнения наказов России Аркадий Гостев и руководитель управления такой службы в Ростовской области Дмитрий Безруких. Как отметили в министерстве иностранных дел Великобритании, Безруких и Гостев тесно сотрудничали с Евгением Пригожиным, союзником Путина и главой ЧПК "Вагнер".

За организацию фиктивных референдумов в четырех временно оккупированных областях Украины под ограничения Великобритании также попали председатель Центризбиркома Элла Памфилова и глава областной избирательной комиссии в Ростове Андрей Буров.