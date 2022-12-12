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Новая Зеландия ввела санкции против российских пропагандистов

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Глава МИД Новой Зеландии объявила о санкциях против РФ
Глава МИД Новой Зеландии объявила о санкциях против РФ
Фото: EPA

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против отдельных лиц и сетей, стоящих за кампаниями по дезинформации в поддержку российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Radio New Zealand 12 декабря.

Министр иностранных дел страны Нанайя Махута объявила о новых санкциях в отношении 23 человек, поддерживающих незаконное вторжение. По ее словам, президент России Владимир Путин использовал сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины для распространения ложной информации.

"Лица, попавшие под санкции сегодня, имеют прямое влияние на общественное мнение о незаконной и неспровоцированной войне России. Они вносят свой вклад в туман дезинформации, который служит агрессии Путина против территориального суверенитета Украины", — говорится в заявлении премьера.

Последние санкции направлены против сотрудников российских СМИ и информационных агентств. По словам Махуты, под них попали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, генеральный директор "Первого канала Россия" и ключевые сотрудники российских СМИ, включая InfoRos, SouthFront и "Фонд стратегической культуры".

Контекст:

Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 1200 физических и юридических лиц с момента принятия в марте закона о санкциях в отношении России, а также ввела торговые меры, в результате которых двусторонняя торговля с Россией резко сократилась, отмечает Radio New Zealand.

Издание EU Observer 12 декабря сообщило, что против российских пропагандистов – телеведущих, писателей и артистов – планирует ввести санкции Евросоюз.

Теги: Россия, санкции, Новая Зеландия, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, дезинформация
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