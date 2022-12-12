Новая Зеландия ввела санкции против российских пропагандистов

Министр иностранных дел страны Нанайя Махута объявила о новых санкциях в отношении 23 человек, поддерживающих незаконное вторжение. По ее словам, президент России Владимир Путин использовал сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины для распространения ложной информации.

"Лица, попавшие под санкции сегодня, имеют прямое влияние на общественное мнение о незаконной и неспровоцированной войне России. Они вносят свой вклад в туман дезинформации, который служит агрессии Путина против территориального суверенитета Украины", — говорится в заявлении премьера.

Последние санкции направлены против сотрудников российских СМИ и информационных агентств. По словам Махуты, под них попали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, генеральный директор "Первого канала Россия" и ключевые сотрудники российских СМИ, включая InfoRos, SouthFront и "Фонд стратегической культуры".