Евросоюз хочет создать должность уполномоченного по санкциям – СМИ

По данным издания, занять этот пост с начала будущего года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.

"О'Салливана попросили занять новую должность с января, с обязанностью возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соответствия [введенных санкций] по всему миру", – пишет FT.

Газета отмечает, что ЕС, США и другие союзники намерены сосредоточиться на ликвидации обходных путей в санкциях против Кремля. Среди стран, которые могут стать объектом внимания уполномоченного, авторы статьи называют Турцию, которая отказалась напрямую присоединяться к санкциям против России. США и ЕС настаивали на том, чтобы Анкара прекратила поставки в РФ некоторых товаров промышленной и оборонной продукции.

Другие страны, включая Сербию и Объединенные Арабские Эмираты, также под пристальным вниманием, отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Новая роль в ЕС будет частично отражать роль главы координации санкций США Джима О'Брайена, чья работа предполагает содействие сотрудничеству с союзниками США по санкциям", – добавляет FT.

Сейчас О'Салливан возглавляет аналитический центр Института международных и европейских дел в Ирландии. С 2014-го по 2019-й работал послом ЕС в США. Ожидается, что Еврокомиссия подтвердит назначение О'Салливана завтра, 13 декабря, добавляет газета.