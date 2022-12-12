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Евросоюз хочет создать должность уполномоченного по санкциям – СМИ

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ЕС вводит новую должность на фоне подготовки девятого пакета санкций против России
ЕС вводит новую должность на фоне подготовки девятого пакета санкций против России
Фото: ЕРА

Евросоюз планирует с 2023 года ввести институт уполномоченного по санкциям, который будет контролировать выполнение введенных странами ограничений. Об этом 11 декабря сообщает Financial Times.

По данным издания, занять этот пост с начала будущего года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.

"О'Салливана попросили занять новую должность с января, с обязанностью возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соответствия [введенных санкций] по всему миру", – пишет FT.

Газета отмечает, что ЕС, США и другие союзники намерены сосредоточиться на ликвидации обходных путей в санкциях против Кремля. Среди стран, которые могут стать объектом внимания уполномоченного, авторы статьи называют Турцию, которая отказалась напрямую присоединяться к санкциям против России. США и ЕС настаивали на том, чтобы Анкара прекратила поставки в РФ некоторых товаров промышленной и оборонной продукции.

Другие страны, включая Сербию и Объединенные Арабские Эмираты, также под пристальным вниманием, отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Новая роль в ЕС будет частично отражать роль главы координации санкций США Джима О'Брайена, чья работа предполагает содействие сотрудничеству с союзниками США по санкциям", – добавляет FT.

Сейчас О'Салливан  возглавляет аналитический центр Института международных и европейских дел в Ирландии. С 2014-го по 2019-й работал послом ЕС в США. Ожидается, что Еврокомиссия подтвердит назначение О'Салливана завтра, 13 декабря, добавляет газета.

Контекст:

Решение о создании должности уполномоченного принимается на фоне подготовки ЕС к внедрению девятого пакета санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Теги: Россия, США, Турция, санкции, ОАЭ, Сербия, Евросоюз, Дэвид О'Салливан
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