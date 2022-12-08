Из-за вступивших в силу санкций вокруг пролива Босфор образовалась пробка из танкеров с российской нефтью – СМИ

По данным агентства, их количество выросло с пяти до 16. Накануне западные и турецкие официальные лица начали переговоры по устранению очередей из танкеров, образовавшихся после вступления в силу 5 декабря ограничений на экспорт российской нефти, введенных G7 и Евросоюзом.

Судоходное агентство Tribeca назвало пять новых танкеров длиной более 200 м, ожидающих к северу от пролива Босфор перехода в Средиземное море. В обратном направлении транзита ожидают девять судов. Reuters отмечает, что сейчас ни один нефтяной корабль не может пересечь контрольную линию.

Группа стран G7, Европейский союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховые компании, помогать экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по принудительно низкой цене, чтобы лишить Москву доходов для войны против Украины, пишет агентство.

Кроме того, с начала месяца Турция ввела отдельную меру для судов: им нужно предоставить, страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

При этом министерство финансов США заверило Турцию, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды, говорится в сообщении.