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Из-за вступивших в силу санкций вокруг пролива Босфор образовалась пробка из танкеров с российской нефтью – СМИ

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Сейчас ни один танкер не может пересечь пролив
Сейчас ни один танкер не может пересечь пролив
Фото: ЕРА

Число нефтяных танкеров, ждущих возможности пройти из Черного в Средиземное море через пролив Босфор в Турции, за сутки увеличилось в три раза. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

По данным агентства, их количество выросло с пяти до 16. Накануне западные и турецкие официальные лица начали переговоры по устранению очередей из танкеров, образовавшихся после вступления в силу 5 декабря ограничений на экспорт российской нефти, введенных G7 и Евросоюзом.

Судоходное агентство Tribeca назвало пять новых танкеров длиной более 200 м, ожидающих к северу от пролива Босфор перехода в Средиземное море. В обратном направлении транзита ожидают девять судов. Reuters отмечает, что сейчас ни один нефтяной корабль не может пересечь контрольную линию.

Группа стран G7, Европейский союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховые компании, помогать экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по принудительно низкой цене, чтобы лишить Москву доходов для войны против Украины, пишет агентство.

Кроме того, с начала месяца Турция ввела отдельную меру для судов:  им нужно предоставить, страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

При этом министерство финансов США заверило Турцию, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды, говорится в сообщении.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

При этом Украина, а также Польша и страны Балтии настаивали, чтобы цены были ниже.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный странами группы G7, Австралии и ЕС предел цены. По его мнению, баррель российской нефти должен стоить менее $30.

К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн. Как отметили в редакции, в этом и есть цель западных санкций – лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале.

Теги: Россия, Турция, Черное море, нефть, экспорт, Средиземное море, Босфор, Евросоюз, цена на нефть
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