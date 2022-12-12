ЕС введет санкции против российских пропагандистов, артистов и писателей – СМИ

В частности, Корчевников публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом", говорится в санкционных документах ЕС, на которые ссылается издание.

Михеев, в свою очередь, заявляет о "необходимости денацификации и демилитаризации Украины" и продвигает "идеологию русского мира", говорится в документе.

К ответственности также планируется привлечь пять хозяйственников российских компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости". Государственным медиахолдингам ВГТРК и "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонду стратегической культуры в Москве, которые ЕС называет прикрытием российской службы внешней разведки СВР, должны заморозить активы в ЕС. Еще у трех российских каналов – НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ – должны отозвать лицензии на вещание в странах ЕС.

В документах говорится, что эти СМИ виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности союза".

Кроме того, ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, которая владеет рядом СМИ и дружит с президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной в России" и совладелицей горнолыжного курорта недалеко от Санкт-Петербурга в России, "где дочь Путина отпраздновала свою свадьбу", говорится в документах.