Активы российского миллиардера Евтушенкова в Украине передали Фонду госимущества

Активы Евтушенкова собираются использовать для наполнения бюджета Украины и возмещения убытков, причиненных в результате российской агрессии Фото: EPA

"Имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, взысканное согласно обновленному закону "О санкциях", будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением убытков, причиненных в результате российской агрессии", – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Таким образом, отметила министр, Украина будет возмещать убытки за счет самих агрессоров.