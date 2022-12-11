Активы российского миллиардера Евтушенкова в Украине передали Фонду госимущества

"Имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, взысканное согласно обновленному закону "О санкциях", будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением убытков, причиненных в результате российской агрессии", – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Таким образом, отметила министр, Украина будет возмещать убытки за счет самих агрессоров.
В 2021 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, составленном журналом Forbes, Евтушенков с состоянием $3,4 млрд занял 41-е место. Принадлежащая ему корпорация "Система" владеет концерном "РТИ Системы" — одной из крупнейших оборонных компаний мира.
В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система". На Евтушенкова наложили санкции Украина, Великобритания и Австралия.
1 сентября Высший антикоррупционный суд решил взыскать в пользу государства активы Евтушенкова. Это первое решение о конфискации имущества россиянина в Украине. Среди конфискованного имущества – 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также корпоративные права в уставных капиталах пяти хозяйственных обществ.