В Великобритании по делу об отмывании денег задерживали "богатого бизнесмена" из РФ. По данным СМИ – Фридмана

"Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний. 58-летний мужчина был арестован 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне", – говорится в сообщении.
В NCA рассказали также об аресте еще двух человек – 35-летнего мужчины, который выходил с сумкой, заполненной "несколькими тысячами фунтов наличными", и 39-летнего мужчины.
"В операции в лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA. Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог", – объяснили в агентстве.
Гендиректор NCA Грэм Биггар заявил, что подразделение агентства по борьбе с клептократией "добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом".
В NCA не указали фамилию бизнесмена, которого задерживали, но российское "Агентство. Новости" отмечает, что "возраст бизнесмена совпадает с возрастом миллиардера Михаила Фридмана, который проживает в Лондоне".
То, что речь идет о Фридмане, подтвердили также три источника "Украинской правды" в бизнес-кругах.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против Фридмана, из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находится под персональными санкциями Великобритании, где он проживает, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Фридман оспорил санкции ЕС в суде.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".
Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.