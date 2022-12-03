В Великобритании по делу об отмывании денег задерживали "богатого бизнесмена" из РФ. По данным СМИ – Фридмана

"Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний. 58-летний мужчина был арестован 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне", – говорится в сообщении.

В NCA рассказали также об аресте еще двух человек – 35-летнего мужчины, который выходил с сумкой, заполненной "несколькими тысячами фунтов наличными", и 39-летнего мужчины.

"В операции в лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA. Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог", – объяснили в агентстве.

Гендиректор NCA Грэм Биггар заявил, что подразделение агентства по борьбе с клептократией "добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом".

В NCA не указали фамилию бизнесмена, которого задерживали, но российское "Агентство. Новости" отмечает, что "возраст бизнесмена совпадает с возрастом миллиардера Михаила Фридмана, который проживает в Лондоне".

То, что речь идет о Фридмане, подтвердили также три источника "Украинской правды" в бизнес-кругах.