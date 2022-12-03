ГОРДОН
 
 
МИР

В Великобритании по делу об отмывании денег задерживали "богатого бизнесмена" из РФ. По данным СМИ – Фридмана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фридман находится под санкциями Евросоюза и ряда стран вне ЕС
Фридман находится под санкциями Евросоюза и ряда стран вне ЕС
Фото: ЕРА

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило об аресте "богатого российского бизнесмена" по ряду дел, в том числе в связи с отмыванием денег.

"Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний. 58-летний мужчина был арестован 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне", – говорится в сообщении.

В NCA рассказали также об аресте еще двух человек – 35-летнего мужчины, который выходил с сумкой, заполненной "несколькими тысячами фунтов наличными", и 39-летнего мужчины.

"В операции в лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA. Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог", – объяснили в агентстве.

Гендиректор NCA Грэм Биггар заявил, что подразделение агентства по борьбе с клептократией "добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом".

В NCA не указали фамилию бизнесмена, которого задерживали, но российское "Агентство. Новости" отмечает, что "возраст бизнесмена совпадает с возрастом миллиардера Михаила Фридмана, который проживает в Лондоне".

То, что речь идет о Фридмане, подтвердили также три источника "Украинской правды" в бизнес-кругах.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против Фридмана, из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находится под персональными санкциями Великобритании, где он проживает, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Фридман оспорил санкции ЕС в суде

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, санкции, арест, Михаил Фридман, залог, деньги, олигархи, финансы, миллиардер, отмывание денег, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (162721)
2
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (55000)
3
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (54137)
4
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (53108)
5
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (51892)
6
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (44699)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (44361)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (33955)
 
 
 
 