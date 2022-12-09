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В Италии исчезла яхта, принадлежавшая подсанкционному российскому миллионеру – The Guardian

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Мазепин, компания, участвовавшая в организации, и капитан будут оштрафованы на сумму до &euro;500 тыс. за незаконный вывод судна из Италии
Мазепин, компания, участвовавшая в организации, и капитан будут оштрафованы на сумму до €500 тыс. за незаконный вывод судна из Италии
Фото: EPA (иллюстрационное)

22-метровая яхта Aldabra, которая принадлежит подсанкционному российскому миллионеру Дмитрию Мазепину, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом. Об этом говорится в материале The Guardian, опубликованном 8 декабря.

Судно стоимостью от €700 тыс. до €1 млн было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список из-за российского вторжения в Украину. Яхта оставалась в порту до июня, но исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину, говорится в материале. 

Как сообщил изданию источник в отделе финансовой полиции Сардинии, бизнесмен сумел использовать период, в течение которого правоохранители работали, чтобы установить, что яхта принадлежит ему. По версии полиции, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана, чтобы переместить яхту из Италии. Расследование показало, что яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Полиция сообщила, что Мазепин, компания, участвовавшая в организации, и капитан, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит миллионеру, будут оштрафованы на сумму до €500 тыс. за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС, отметило The Guardian.

Контекст:

Мазепин – российский бизнесмен. По версии Forbes, его состояние оценивается в $800 млн. После начала войны России против Украине попал под санкции Евросоюза и Великобритании. На этом фоне утратил контроль над "Уралхимом" и "Уралкалием", снизив свои доли. 

Теги: Россия, Италия, Тунис, санкции, арест, правоохранители, расследование, российская агрессия, яхта, война России против Украины, активы, остров, миллиардер, Сардиния, ЕС
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