В Италии исчезла яхта, принадлежавшая подсанкционному российскому миллионеру – The Guardian

Мазепин, компания, участвовавшая в организации, и капитан будут оштрафованы на сумму до €500 тыс. за незаконный вывод судна из Италии Фото: EPA (иллюстрационное)

Судно стоимостью от €700 тыс. до €1 млн было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список из-за российского вторжения в Украину. Яхта оставалась в порту до июня, но исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину, говорится в материале.

Как сообщил изданию источник в отделе финансовой полиции Сардинии, бизнесмен сумел использовать период, в течение которого правоохранители работали, чтобы установить, что яхта принадлежит ему. По версии полиции, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана, чтобы переместить яхту из Италии. Расследование показало, что яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Полиция сообщила, что Мазепин, компания, участвовавшая в организации, и капитан, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит миллионеру, будут оштрафованы на сумму до €500 тыс. за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС, отметило The Guardian.