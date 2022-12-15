Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию. Спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ – СМИ

Путин лично распорядился отменить ежегодную пресс-конференцию, так как не хотел проводить ее на фоне возможных успешных украинских ударов по территории РФ, утверждает The Moscow Times Фото: EPA

Шесть источников на условиях анонимности рассказали The Moscow Times, что еще в середине осени работа над большой пресс-конференцией шла в штатном режиме.

В Кремле полагали, что отменять мероприятие Путин "принципиально не захочет" даже на фоне неблагоприятных для РФ результатов "спецоперации". По данным издания, в аппарате президента РФ надеялись, что его умение и опыт работать "в большом жанре“ (так кремлевские чиновники на жаргоне называют формат послания, прямой линии, пресс-конференции) позволят "повернуть ситуацию в свою пользу".

Путин, утверждает издание, отказался от общения с прессой совсем недавно после того, как спецслужбы не смогли ему гарантировать, что пресекут попытки новых ударов Украины по российской территории. Собеседники The Moscow Times утверждают, что в Кремле "были в шоке" после взрывов на военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и под Рязанью.

Отмечается, что вопрос возможных "диверсий" Кремль подробно обсуждал на совещаниях с силовиками, которые "клялись, что подобного больше не произойдет", но дать гарантию, что новый удар не будет нанесен перед пресс-конференцией, никто не смог.

"Ясно, что противник [Украина] будет стремиться. Президент [Путин] в курсе, и это был сильный аргумент против пресс-конференции", – сообщил изданию на условиях анонимности кремлевский чиновник.

Проблема заключается еще и в том, что у самого президента и его команды на сегодняшний день нет ответов на многие вопросы, сказал The Moscow Times высокопоставленный сотрудник крупной корпорации, принимающий участие в мозговых штурмах вместе с чиновниками российского правительства.

"А о чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше. Причем у самих участников процесса принятия решений", – отмечает он.

Собеседники The Moscow Times отмечают, что отсутствие позитивных для России новостей с фронта заставило Путина "существенно снизить" частоту публичных мероприятий. Такую рекомендацию ему, по информации издания, подготовили в политическом блоке Кремля, который возглавляет заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В частности, упоминает кремлевский источник The Moscow Times, "о сдаче Херсона начальник молчит уже больше месяца", так как любое высказывание об отступлении мгновенно повышает антирейтинг,

"Поэтому лишний раз – ни-ни. [Пусть] отдуваются другие", – сказал собеседник издания.