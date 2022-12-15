Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию. Спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ – СМИ

Шесть источников на условиях анонимности рассказали The Moscow Times, что еще в середине осени работа над большой пресс-конференцией шла в штатном режиме.
В Кремле полагали, что отменять мероприятие Путин "принципиально не захочет" даже на фоне неблагоприятных для РФ результатов "спецоперации". По данным издания, в аппарате президента РФ надеялись, что его умение и опыт работать "в большом жанре“ (так кремлевские чиновники на жаргоне называют формат послания, прямой линии, пресс-конференции) позволят "повернуть ситуацию в свою пользу".
Путин, утверждает издание, отказался от общения с прессой совсем недавно после того, как спецслужбы не смогли ему гарантировать, что пресекут попытки новых ударов Украины по российской территории. Собеседники The Moscow Times утверждают, что в Кремле "были в шоке" после взрывов на военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и под Рязанью.
Отмечается, что вопрос возможных "диверсий" Кремль подробно обсуждал на совещаниях с силовиками, которые "клялись, что подобного больше не произойдет", но дать гарантию, что новый удар не будет нанесен перед пресс-конференцией, никто не смог.
"Ясно, что противник [Украина] будет стремиться. Президент [Путин] в курсе, и это был сильный аргумент против пресс-конференции", – сообщил изданию на условиях анонимности кремлевский чиновник.
Проблема заключается еще и в том, что у самого президента и его команды на сегодняшний день нет ответов на многие вопросы, сказал The Moscow Times высокопоставленный сотрудник крупной корпорации, принимающий участие в мозговых штурмах вместе с чиновниками российского правительства.
"А о чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше. Причем у самих участников процесса принятия решений", – отмечает он.
Собеседники The Moscow Times отмечают, что отсутствие позитивных для России новостей с фронта заставило Путина "существенно снизить" частоту публичных мероприятий. Такую рекомендацию ему, по информации издания, подготовили в политическом блоке Кремля, который возглавляет заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В частности, упоминает кремлевский источник The Moscow Times, "о сдаче Херсона начальник молчит уже больше месяца", так как любое высказывание об отступлении мгновенно повышает антирейтинг,
"Поэтому лишний раз – ни-ни. [Пусть] отдуваются другие", – сказал собеседник издания.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
О том, что Путин не будет в этом году проводить пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Кроме того, спикер президента РФ не смог назвать вероятную дату его обращения к Федеральному собранию.
Пресс-секретарь заявил, что Путин может выступить с посланием в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" относительно времени следующего послания. Американский Институт исследования войны полагает, что Путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену своей войны внутренними и глобальными проблемами России, обращаясь к российской общественности и элитам.
По мнению британской разведки, ежегодную большую пресс-конференцию Путина отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России.