В ISW назвали возможные причины отмены Путиным обязательного ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ

Путин откладывает послание к Федеральному собранию на фоне неудач в Украине, сомневаясь в том, что сможет сформировать для российского общества нужные месседжи, считают в ISW Фото: kremlin.ru

Послание президента РФ к Федеральному собранию (Госдуме и Совету Федерации) – это ежегодная речь, введенная в российскую конституцию в феврале 1994 года. Аналитики отмечают, что последнее обращение Путина состоялось в конце апреля 2021 года.

"Уход российских войск из Киевской области и северной Украины в апреле 2022 года, вероятно, разрушил планы Путина [спустя год] объявить о победе во время выступления перед Федеральным собранием", –.полагают в Институте исследования войны.

Там добавили, что Путин уже воспользовался случаем в марте 2014 года, чтобы произнести "крымскую речь", в которой объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополя.

Путин, вероятно, ожидал подобного исхода и ранней весной 2022-го, сказано в анализе ISW. Вероятно, обращение до сих пор откладывается на неопределенный срок из-за военных неудач России, очередной аннексии украинских территорий, которые российские войска полностью не контролируют, и общественного недовольства мобилизацией.

"Путин, возможно, все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь часто повторяемых им максималистских целей в Украине", – полагают аналитики.

Победа в Украине, пишут в ISW, могла бы позволить Путину отвлечь внимание от российских человеческих и финансовых потерь, как это было в 2014 году.

"Но у России не было значительных побед после российской оккупации Лисичанска [Луганской области] в начале июля. Путин пытался представить аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 30 сентября как крупную победу, но вызвал дальнейший ропот среди российской элиты и подорвал пропагандистские нарративы государства", – утверждают в Институте исследования войны.

Путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену своей войны внутренними и глобальными делами России, обращаясь к российской общественности и элитам, делают вывод аналитики ISW.