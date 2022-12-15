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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW назвали возможные причины отмены Путиным обязательного ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ

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Путин откладывает послание к Федеральному собранию на фоне неудач в Украине, сомневаясь в том, что сможет сформировать для российского общества нужные месседжи, считают в ISW
Путин откладывает послание к Федеральному собранию на фоне неудач в Украине, сомневаясь в том, что сможет сформировать для российского общества нужные месседжи, считают в ISW
Фото: kremlin.ru

Решение президента России Владимира Путина отложить свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ указывает на то, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его поведения во время вторжения в Украину. Об этом говорится в оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW) за 11 декабря.

Послание президента РФ к Федеральному собранию (Госдуме и Совету Федерации) – это ежегодная речь, введенная в российскую конституцию в феврале 1994 года. Аналитики отмечают, что последнее обращение Путина состоялось в конце апреля 2021 года.

"Уход российских войск из Киевской области и северной Украины в апреле 2022 года, вероятно, разрушил планы Путина [спустя год] объявить о победе во время выступления перед Федеральным собранием", –.полагают в Институте исследования войны.

Там добавили, что Путин уже воспользовался случаем в марте 2014 года, чтобы произнести "крымскую речь", в которой объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополя. 

Путин, вероятно, ожидал подобного исхода и ранней весной 2022-го, сказано в анализе ISW. Вероятно, обращение до сих пор откладывается на неопределенный срок из-за военных неудач России, очередной аннексии украинских территорий, которые российские войска полностью не контролируют, и общественного недовольства мобилизацией. 

"Путин, возможно, все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь часто повторяемых им максималистских целей в Украине", – полагают аналитики.

Победа в Украине, пишут в ISW, могла бы позволить Путину отвлечь внимание от российских человеческих и финансовых потерь, как это было в 2014 году.

"Но у России не было значительных побед после российской оккупации Лисичанска [Луганской области] в начале июля. Путин пытался представить аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 30 сентября как крупную победу, но вызвал дальнейший ропот среди российской элиты и подорвал пропагандистские нарративы государства", – утверждают в Институте исследования войны.

Путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену своей войны внутренними и глобальными делами России, обращаясь к российской общественности и элитам, делают вывод аналитики ISW.

Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

О том, что Путин не будет в этом году проводить пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Кроме того, спикер президента РФ не смог назвать вероятную дату его обращения к Федеральному собранию. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность. Пресс-секретарь заявил, что Путин может выступить с посланием в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" относительно времени следующего послания.

По мнению британской разведки, ежегодную большую пресс-конференцию Путина отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Госдума, оккупация, Дмитрий Песков, аннексия, Лисичанск, российская агрессия, война России против Украины, обращение, российские оккупанты, деоккупация, ISW
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