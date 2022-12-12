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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деградация российских войск из-за "разрушительных" потерь в Украине мешает развертыванию российско-белорусской группировки – ISW

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Часть белорусских танков отправлена в Россию это один из факторов, который снижает боеспособность белорусской армии, считают в ISW
Часть белорусских танков отправлена в Россию – это один из факторов, который снижает боеспособность белорусской армии, считают в ISW
Фото: EPA

Россия постоянно проводит информационные операции, создающие впечатление, что белорусские войска могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Однако вторжение с прямым участием Беларуси остается маловероятным. Об этом говорится в оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW) за 11 декабря.

Цель информационных усилий РФ – "зажать" украинские силы у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить украинские операции в других местах театра военных действий, отмечают аналитики.

"Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украину не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска", – указывается в отчете ISW.

Более того, текущая поддержка Беларусью российской агрессии уже сокращает потенциал белорусской армии, отметили аналитики. Речь в первую очередь идет о материальных возможностях белорусских вооруженных сил проводить собственные военные операции – в частности, об истощении запасов техники и боеприпасов, которые передаются в распоряжение армии РФ (в частности, РБ, по данным ISW из открытых источников, помогает России танками Т-72).

Кроме того, белорусские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с ограничениями в своих возможностях по обучению действующих и новых военнослужащих, поскольку предоставляют ресурсы для обучения российских мобилизованных.

В ISW полагают, что "деградация российских вооруженных сил из-за разрушительных потерь в Украине также помешает развертыванию белорусских механизированных сил для боевых действий вместе с российскими войсками". Российские подразделения, с которыми вооруженные силы Беларуси отрабатывали слаживание, в настоящее время, вероятно, не имеют возможности действовать в объединенных формированиях с белорусскими силами и, вероятно, не могут эффективно действовать в совместных операциях.

"Белорусским силам, скорее всего, придется действовать вместе с плохо обученным мобилизованным российским персоналом, если они вступят в войну в Украине. Результат усилий по формированию и использованию таких объединенных подразделений в бою, вероятно, будет плохим", – прогнозируют в ISW.

Кроме того, на решение о возможности интервенции влияет внутренняя ситуация в Беларуси, подчеркивают в ISW. Ранее отмечалось, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в дорогостоящей войне в Украине.

"Лукашенко полагался на подразделения белорусских вооруженных сил в дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления в 2020 и 2021 годах. Отправка значительной части этого аппарата безопасности на войну в Украине, скорее всего, оставит Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления", – подчеркивают аналитики.

Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом, сказано в анализе.

Поддержка Лукашенко войны России в Украине и давление России на Беларусь, чтобы она присоединилась к боевым действиям, вероятно, вызывают трения в белорусских вооруженных силах, заключают в ISW.

Контекст:

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, Минск, угрозы, армия РФ, вторжение, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, границы, российские оккупанты, ISW
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