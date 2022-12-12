Деградация российских войск из-за "разрушительных" потерь в Украине мешает развертыванию российско-белорусской группировки – ISW

Часть белорусских танков отправлена в Россию – это один из факторов, который снижает боеспособность белорусской армии, считают в ISW Фото: EPA

Цель информационных усилий РФ – "зажать" украинские силы у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить украинские операции в других местах театра военных действий, отмечают аналитики.

"Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украину не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска", – указывается в отчете ISW.

Более того, текущая поддержка Беларусью российской агрессии уже сокращает потенциал белорусской армии, отметили аналитики. Речь в первую очередь идет о материальных возможностях белорусских вооруженных сил проводить собственные военные операции – в частности, об истощении запасов техники и боеприпасов, которые передаются в распоряжение армии РФ (в частности, РБ, по данным ISW из открытых источников, помогает России танками Т-72).

Кроме того, белорусские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с ограничениями в своих возможностях по обучению действующих и новых военнослужащих, поскольку предоставляют ресурсы для обучения российских мобилизованных.

В ISW полагают, что "деградация российских вооруженных сил из-за разрушительных потерь в Украине также помешает развертыванию белорусских механизированных сил для боевых действий вместе с российскими войсками". Российские подразделения, с которыми вооруженные силы Беларуси отрабатывали слаживание, в настоящее время, вероятно, не имеют возможности действовать в объединенных формированиях с белорусскими силами и, вероятно, не могут эффективно действовать в совместных операциях.

"Белорусским силам, скорее всего, придется действовать вместе с плохо обученным мобилизованным российским персоналом, если они вступят в войну в Украине. Результат усилий по формированию и использованию таких объединенных подразделений в бою, вероятно, будет плохим", – прогнозируют в ISW.

Кроме того, на решение о возможности интервенции влияет внутренняя ситуация в Беларуси, подчеркивают в ISW. Ранее отмечалось, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в дорогостоящей войне в Украине.

"Лукашенко полагался на подразделения белорусских вооруженных сил в дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления в 2020 и 2021 годах. Отправка значительной части этого аппарата безопасности на войну в Украине, скорее всего, оставит Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления", – подчеркивают аналитики.

Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом, сказано в анализе.

Поддержка Лукашенко войны России в Украине и давление России на Беларусь, чтобы она присоединилась к боевым действиям, вероятно, вызывают трения в белорусских вооруженных силах, заключают в ISW.