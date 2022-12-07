В Беларуси объявили о перемещении войск и военной техники

Об этом БЕЛТА 7 декабря сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Беларуси.
Отмечается, что в указанный период запланированы "передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях".
Накануне, 6 декабря, минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
Ранее, 3 декабря, о визите министра обороны Сергея Шойгу в Минск проинформировало БЕЛТА, он и самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории республики. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".