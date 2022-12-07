В Беларуси объявили о перемещении войск и военной техники

7-го и 8 декабря запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза страны Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (архив)

Об этом БЕЛТА 7 декабря сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

Отмечается, что в указанный период запланированы "передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях".

Накануне, 6 декабря, минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

Ранее, 3 декабря, о визите министра обороны Сергея Шойгу в Минск проинформировало БЕЛТА, он и самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории республики. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.