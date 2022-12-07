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В Беларуси объявили о перемещении войск и военной техники

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7-го и 8 декабря запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза страны
7-го и 8 декабря запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза страны
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (архив)

7-го и 8 декабря на территории Беларуси будет проводиться проверка государственной системы реагирования на акты терроризма.

Об этом БЕЛТА 7 декабря сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

Отмечается, что в указанный период запланированы "передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях".

Накануне, 6 декабря, минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

Ранее, 3 декабря, о визите министра обороны Сергея Шойгу в Минск проинформировало БЕЛТА, он и самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории республики. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, терроризм, военная техника, агрессия, безопасность, ограничения, проверки, войска
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