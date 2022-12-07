В Беларуси планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за "государственную измену"

Документ вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси. Согласно проекта закона, вводится смертная казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.
Цель изменений – оказывать "сдерживающее воздействие на деструктивные элементы", а также демонстрация "решительной борьбы с изменой государству", говорится в сообщении.
Также законопроект предлагает ввести ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы.
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA отметил, власть делает первый шаг в сторону "массовых расстрелов политических оппонентов".
"Лукашисты собираются вернуть в Беларусь 37-й год. Те, кто принимает преступные законы по указке диктатора, должны нести такую же ответственность как и те, кто их исполняет. Так называемые парламентарии — такие же преступники и предатели белорусского народа, как омоновцы и губопики", – говорится в сообщении.
27 апреля Палата представителей Национального собрания приняла в двух чтениях законопроект о смертной казни за покушение на совершение теракта. Как заявлял Белорусский Хельсинский комитет, цель расширения сферы применения смертной казни – повлиять на активность протестных действий против участия Беларуси в агрессии России против Украины. В комитете отметили, что недопустимо использовать смертную казнь как угрозу или инструмент политического давления.
Беларусь единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров, отметило "Радио Свобода". Правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам, добавила "Немецкая волна".
В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, объяснял "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.
В октября 2021 года глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призывал Беларусь отменить смертную казнь.