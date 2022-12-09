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Генштаб ВСУ: В Мозыре, Гомеле и Могилеве отмечено увеличение мобилизованных россиян

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10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании в Беларуси "совместной региональной группировки войск"
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании в Беларуси "совместной региональной группировки войск"
Фото: EPA (архив)

Мобилизованные российские военнослужащие продолжают прибывать на территорию Беларуси.

Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на волынском и полесском направлениях обстановка "без существенных изменений" – "признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".

"В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области проходят мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RdkUN4VDMb4WU8WgfzGVhnoVLzZ1XNNruZPgXHHkYBYivXUzPKKmD6cWZgEVqnH3l

Контекст:

4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря, минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, военкомат, война России против Украины, Гомель, военнослужащий, войска, российские оккупанты
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