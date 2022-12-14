Подоляк: России, особенно Путину и Пескову, необходимо принять "новую реальность"

"России (особенно субъектам Путину и Пескову) необходимо принять "новую реальность". Нет украденных украинский территорий в составе России "навсегда". Есть только потеря репутации страной-монстром, российские военные поражения, уничтоженная контрактная армия, санкции и пренебрежительное отношение даже в ОДКБ", – написал Подоляк.

Росії (особливо суб’єктам Путіну та Пєскову) необхідно прийняти «нову реальність». Немає вкрадених * територій у складі Рф «назавжди».

Є лише втрата репутації країни-монстра, російські військові поразки, знищена контрактна армія, санкції та зневажливе ставлення навіть в ОДКБ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 14, 2022

13 декабря Песков, отвечая на вопрос о возможности начала вывода войск из Украины до конца года по предложению президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что "об этом не может идти и речи".

По мнению пресс-секретаря Путина, Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков назвал попытку аннексии части территорий Украины во время псевдореферендумов этой осенью.

По его мнению, "у Российской Федерации появились новые субъекты" в результате этих псевдореферендумов и "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед" в рамках урегулирования невозможно.