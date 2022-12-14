Подоляк: России, особенно Путину и Пескову, необходимо принять "новую реальность"

"России (особенно субъектам Путину и Пескову) необходимо принять "новую реальность". Нет украденных украинский территорий в составе России "навсегда". Есть только потеря репутации страной-монстром, российские военные поражения, уничтоженная контрактная армия, санкции и пренебрежительное отношение даже в ОДКБ", – написал Подоляк.
Росії (особливо суб’єктам Путіну та Пєскову) необхідно прийняти «нову реальність». Немає вкрадених * територій у складі Рф «назавжди».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 14, 2022
Є лише втрата репутації країни-монстра, російські військові поразки, знищена контрактна армія, санкції та зневажливе ставлення навіть в ОДКБ.
13 декабря Песков, отвечая на вопрос о возможности начала вывода войск из Украины до конца года по предложению президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что "об этом не может идти и речи".
По мнению пресс-секретаря Путина, Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков назвал попытку аннексии части территорий Украины во время псевдореферендумов этой осенью.
По его мнению, "у Российской Федерации появились новые субъекты" в результате этих псевдореферендумов и "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед" в рамках урегулирования невозможно.
В ходе псевдореферендумов в сентябре была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ. Саммит по выполнению формулы Украина, по словам Зеленского, планируется провести этой зимой.
12 декабря Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.
По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят".