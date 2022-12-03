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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин лжет о желании переговоров и намерен идти до конца – Институт исследования войны

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Риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели в отношении войны ISW
Риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели в отношении войны – ISW
Фото: ЕРА

Россия пытается извлечь выгоду от желания Запада вести переговоры, чтобы создать условия, при которых западные официальные лица будут сами искать пути посадить Россию за стол переговоров.Об этом 2 декабря в оперативном анализе сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Анализируя часовой телефонный разговор, который 2 декабря президент России Владимир Путин провел с канцлером Германии Олафом Шольцем, эксперты приходят к выводу что Путин солгал, заявив, что именно финансовая и военная помощь Запада помогают украинскому правительству категорически отвергать переговоры между Москвой и Киевом. В ответ Шольц заявил, что любое дипломатическое разрешение конфликта в Украине должно предусматривать вывод российских войск с территории Украины.

Военные аналитики считают этот звонок прямым последствием обращению президента США Джо Байдена 1 декабря, в котором он сказал о готовности поговорить с Путиным, если российский президент готов прекратить войну, хотя Байден признал, что у него нет ближайших планов сделать это.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на комментарии Байдена 2 декабря, заявил, что США, похоже, требует вывода российских войск из Украины в качестве предпосылки для переговоров, и заявил, что "специальная военная операция" будет продолжаться. Он добавил, что нежелание США признать незаконную аннексию украинских территорий РФ "значительно усложняет поиск точки соприкосновения в возможных переговорах", говорится в сообщении.

Ранее ISW оценивало, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели в отношении войны.

"По всей вероятности, в Кремле сделали эти заявления о переговорах, Там, вероятно, намерены создать динамику, при которой западные официальные лица будут предлагать Москве превентивные уступки в надежде убедить начать переговоры, не требуя значительных предварительных уступок...  Кремль также сохранил свою расплывчатость по теме переговоров, вероятно, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения того, ведутся ли переговоры о прекращении огня, мирном процессе или окончательном мирном соглашении", – приходят к выводу аналитики Института.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Владимир Путин, США, Германия, Украина, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, война России против Украины, Олаф Шольц, ISW
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