Зеленский призвал Россию начать вывод войск из Украины на Рождество

Об этом он заявил, обращаясь 12 декабря по видеосвязи к участникам саммита "Группы семи", текст обращения приводит пресс-служба президента.
Зеленский предложил странам G7 созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, цель которого – определиться, как и когда реализовать украинскую формулу мира.
Затем он предложил России "предпринять конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят".
"Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", – заявил Зеленский.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Саммит по выполнении формулы Украина, по словам Зеленского, планирует провести этой зимой.