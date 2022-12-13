Зеленский призвал Россию начать вывод войск из Украины на Рождество

Зеленский: Новый год, Рождество – это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил, обращаясь 12 декабря по видеосвязи к участникам саммита "Группы семи", текст обращения приводит пресс-служба президента.

Зеленский предложил странам G7 созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, цель которого – определиться, как и когда реализовать украинскую формулу мира.

Затем он предложил России "предпринять конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят".

"Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", – заявил Зеленский.