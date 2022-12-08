В Офисе президента рассказали о "ставках Кремля на эту зиму"

Соответствующий пост 8 декабря написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Классическая триада [президента РФ Владимира] Путина, или ставки Кремля на эту зиму: геноцидные атаки на энергетику, чтобы оставить миллионы без света и вызвать поток беженцев; информационная кампания о необходимости прекращения огня, чтобы прекратить страдание; ядерное устрашение в случае проигрыша", – отметил Подоляк.
Класична тріада Путіна, або ставки Кремля на цю зиму:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 8, 2022
1. Геноцидні атаки на енергетику, щоб залишити мільйони без світла та спричинити потік біженців.
2. Інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню, щоб припинити страждання.
3. Ядерне залякування в разі програшу.
7 декабря Путин провел встречу с членами Совета по правам человека РФ. Он заявил, что угроза ядерной войны нарастает, и не дал прямого ответа на просьбу гарантировать, что РФ не применит ядерного оружия первой.
Путин также допустил, что развязанная Россией война в Украине может затянуться – "это длительный процесс может быть".