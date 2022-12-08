В Офисе президента рассказали о "ставках Кремля на эту зиму"

Соответствующий пост 8 декабря написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Классическая триада [президента РФ Владимира] Путина, или ставки Кремля на эту зиму: геноцидные атаки на энергетику, чтобы оставить миллионы без света и вызвать поток беженцев; информационная кампания о необходимости прекращения огня, чтобы прекратить страдание; ядерное устрашение в случае проигрыша", – отметил Подоляк.

Класична тріада Путіна, або ставки Кремля на цю зиму: 1. Геноцидні атаки на енергетику, щоб залишити мільйони без світла та спричинити потік біженців. 2. Інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню, щоб припинити страждання. 3. Ядерне залякування в разі програшу.

Контекст:

7 декабря Путин провел встречу с членами Совета по правам человека РФ. Он заявил, что угроза ядерной войны нарастает, и не дал прямого ответа на просьбу гарантировать, что РФ не применит ядерного оружия первой.

Путин также допустил, что развязанная Россией война в Украине может затянуться – "это длительный процесс может быть".