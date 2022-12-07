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"Если Россия не применит ядерное оружие первой, то, значит, и второй тоже не применит". Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

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Путин убеждает, что в руководстве РФ "понимают", что такое ядерное оружие. Но не дает прямых гарантий отказа от его применения первым
Путин убеждает, что в руководстве РФ "понимают", что такое ядерное оружие. Но не дает прямых гарантий отказа от его применения первым
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что угроза ядерной войны нарастает, и не дал прямого ответа на просьбу гарантировать, что РФ не применит ядерного оружия первой, пишет издание "Новая Газета Европа".

Путин во время встречи с членами Совета по правам человека РФ так и не ответил прямо на вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором Россия нанесет ядерный удар первой.

"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой – но, если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены", – заявил российский лидер.

Он также заявил, что ядерная стратегия РФ направлена на применение оружия только в качестве ответно-встречного удара.

"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у любой другой ядерной страны. Это очевидно", – утверждает Путин.

Издание "Медуза" в Telegram уточняет, что президент России акцентировал внимание на том, что, в отличие от Соединенных Штатов, Россия не размещает свое ядерное оружие на территории других государств.

В Telegram-канале "Смотри" обнародован фрагмент выступления Путина, где он вспоминает о предвыборном выступлении на тот момент кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс.

"Разве мы говорили о возможности применения ядерного оружия? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будь помянута премьер-министр Великобритании... Она же публично заявила, что готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывания никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу выпячиваются и этими заявлениями начинают весь мир пугать", – сказал лидер страны-оккупанта.

Заявление Трасс, которое упомянул Путин, было озвучено 24 августа на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Трасс, которая тогда лидировала в борьбе за пост премьер-министра, спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – ответила она.

Трасс на должности премьера пробыла 45 дней. Она подала в отставку 20 октября. С 25 октября пост премьер-министра Великобритании занимает Риши Сунак.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ядерное оружие, угрозы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, ядерный удар, Лиз Трасс
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