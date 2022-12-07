"Если Россия не применит ядерное оружие первой, то, значит, и второй тоже не применит". Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

Путин убеждает, что в руководстве РФ "понимают", что такое ядерное оружие. Но не дает прямых гарантий отказа от его применения первым Фото: EPA

Путин во время встречи с членами Совета по правам человека РФ так и не ответил прямо на вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором Россия нанесет ядерный удар первой.

"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой – но, если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены", – заявил российский лидер.

Он также заявил, что ядерная стратегия РФ направлена на применение оружия только в качестве ответно-встречного удара.

"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у любой другой ядерной страны. Это очевидно", – утверждает Путин.

Издание "Медуза" в Telegram уточняет, что президент России акцентировал внимание на том, что, в отличие от Соединенных Штатов, Россия не размещает свое ядерное оружие на территории других государств.

В Telegram-канале "Смотри" обнародован фрагмент выступления Путина, где он вспоминает о предвыборном выступлении на тот момент кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс.

"Разве мы говорили о возможности применения ядерного оружия? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будь помянута премьер-министр Великобритании... Она же публично заявила, что готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывания никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу выпячиваются и этими заявлениями начинают весь мир пугать", – сказал лидер страны-оккупанта.

Заявление Трасс, которое упомянул Путин, было озвучено 24 августа на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Трасс, которая тогда лидировала в борьбе за пост премьер-министра, спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – ответила она.

Трасс на должности премьера пробыла 45 дней. Она подала в отставку 20 октября. С 25 октября пост премьер-министра Великобритании занимает Риши Сунак.