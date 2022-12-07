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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна пройти денуклеаризацию и депутинизацию после поражения в войне – Кислица

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Кислица: После военного поражения России, которое неизбежно, должны последовать депутинизация и денуклеаризация этой территории
Кислица: После военного поражения России, которое неизбежно, должны последовать депутинизация и денуклеаризация этой территории
Фото: ЕРА

После поражения в войне против Украины Россия должна лишиться ядерного оружия, считает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 6 декабря, его цитирует сайт дипмиссии.

Постсоветская трансформация России не была подкреплена декоммунизацией и демонтажем авторитарного стиля управления, это привело к "путинизму" вместо демократии в стране, считает он. 

Кислица обратил внимание, что последний массированный удар по энергетике Украины Россия нанесла 5 декабря – в годовщину подписания Будапештского меморандума. 

"Уроки истории должны быть усвоены и на этот раз, чтобы не допустить повторения трагедий. После военного поражения России, которое неизбежно, должны последовать депутинизация и денуклеаризация этой территории. Отметив годовщину Будапештского меморандума ракетным ударом по Украине, Кремль окончательно показал, что не имеет ни моральных, ни юридических оснований для обладания ядерным оружием. Это означает, что пока Вооруженные силы Украины продолжают выполнять свою задачу по военному разгрому России, международное сообщество должно начать рассматривать модальности постпутинских договоренностей с Москвой. Договоренности, которые должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации", – заявил дипломат. 

Кислица отметил, что пока неизвестно, как скоро после военного поражения РФ и кем мог бы быть подписан этот документ от имени Москвы, но нынешний президент РФ Владимир Путин и его окружение не могут считаться заслуживающими доверия, подчеркнул постпред. 

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Борис Ельцин, ядерное оружие, энергетика, Вооруженные силы Украины, Сергей Кислица, Будапештский меморандум, декоммунизация, денуклеаризация
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