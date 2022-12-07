Россия должна пройти денуклеаризацию и депутинизацию после поражения в войне – Кислица

Постсоветская трансформация России не была подкреплена декоммунизацией и демонтажем авторитарного стиля управления, это привело к "путинизму" вместо демократии в стране, считает он.

Кислица обратил внимание, что последний массированный удар по энергетике Украины Россия нанесла 5 декабря – в годовщину подписания Будапештского меморандума.

"Уроки истории должны быть усвоены и на этот раз, чтобы не допустить повторения трагедий. После военного поражения России, которое неизбежно, должны последовать депутинизация и денуклеаризация этой территории. Отметив годовщину Будапештского меморандума ракетным ударом по Украине, Кремль окончательно показал, что не имеет ни моральных, ни юридических оснований для обладания ядерным оружием. Это означает, что пока Вооруженные силы Украины продолжают выполнять свою задачу по военному разгрому России, международное сообщество должно начать рассматривать модальности постпутинских договоренностей с Москвой. Договоренности, которые должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации", – заявил дипломат.

Кислица отметил, что пока неизвестно, как скоро после военного поражения РФ и кем мог бы быть подписан этот документ от имени Москвы, но нынешний президент РФ Владимир Путин и его окружение не могут считаться заслуживающими доверия, подчеркнул постпред.