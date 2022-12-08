"Абсолютно безответственные пустые разговоры". В Госдепе ответили на угрозы Путина ядерным оружием

Он напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".

"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже раздувание видимости применения тактического ядерного оружия, – это нечто безответственное, опасное и противоречащее духу того заявления, которое было в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", – заявил он.

Прайс назвал "абсолютно безответственными любые пустые разговоры о ядерном оружии".

"Это идет вразрез с тем самым заявлением, которое Россия официально подписала в январе этого года в контексте Совета Безопасности ООН. Это идет вразрез с заявлением, которое мы слышали от российских официальных лиц даже в последние недели, в котором подтверждается очень простой принцип касательно ядерной войны. Вот на что мы продолжаем указывать", – добавил спикер Госдепа.