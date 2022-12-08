"Абсолютно безответственные пустые разговоры". В Госдепе ответили на угрозы Путина ядерным оружием

Он напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".
"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже раздувание видимости применения тактического ядерного оружия, – это нечто безответственное, опасное и противоречащее духу того заявления, которое было в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", – заявил он.
Прайс назвал "абсолютно безответственными любые пустые разговоры о ядерном оружии".
"Это идет вразрез с тем самым заявлением, которое Россия официально подписала в январе этого года в контексте Совета Безопасности ООН. Это идет вразрез с заявлением, которое мы слышали от российских официальных лиц даже в последние недели, в котором подтверждается очень простой принцип касательно ядерной войны. Вот на что мы продолжаем указывать", – добавил спикер Госдепа.
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.