Зеленский обратился к лидерам G7 и предложил созвать саммит по формуле глобального мира

Зеленский выразил благодарность всем членам G7 за поддержку украинцев, гуманитарную и военную помощь.

"Я прошу всех вас сохранять достигнутую солидарность и в следующем году. Россия продолжает агрессию, следовательно, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году – так же, как и в этом. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира", – сказал он.

Президент назвал три главных шага к достижению мира. Первый он назвал "новой силой". Зеленский отметил, что у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракетах.

"Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это можно сделать уже сейчас. Украина нуждается в постоянной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Это то, что не допустит эскалацию с российской стороны. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", – сказал он.

Второй шаг Зеленский назвал "новая прочность". По его словам, необходимо в следующем году сохранить финансовую, энергетическую, социальную стабильность. Украинская энергетика нуждается в защите от российских ракет и иранских дронов, сказал он. По словам Зеленского, это будет защитой всей Европы, поскольку своими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС.

"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем это предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке – именно этой зимой. Речь идет об объеме около 2 млрд кубометров газа – то, что нужно закупить дополнительно", – сказал президент.

Третий шаг Зеленский обозначил как "новая дипломатия". Он напомнил, что на саммите G20 предложил украинскую формулу мира из 10 пунктов.

"Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. И предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят", – сказал он.

Зеленский предложил России доказать, что она способна отказаться от агрессии. Для этого, по его словам, уже в это Рождество РФ должна начать вывод войск с территории Украины. Это обеспечит прекращение боевых действий, отметил президент.

"Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: будь то дальнейшее противостояние с миром или, наконец, завершение агрессии. Принесший войну должен ее забрать", – заявил он.